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    «Мне нужно было отмазаться после «Зенита»: Дзюба – о разгроме «Оренбурга»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба подытожил матч 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1). У нег ассистентский хет-трик.

    «Неделя была тяжелой. Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом». Возможно, я слишком требовательный к себе, но по моим ощущениям я мог лучше сыграть с «Зенитом». Сегодня важно было сыграть на команду, безумно счастлив отдать три голевые передачи.

    Команда классно выиграла, жаль, Максим Глушенков не забил пенальти, хотел, чтобы он оформил хет‑трик. Франсуа Камано забил, рад за Наира Тикнизяна, парень эмоциональный, ему важны такие всплески. Командная работа», – сказал Дзюба.

    • «Локомотив» поднялся на 10-е место.
    • Дзюба в команде с февраля.
    • У него контракт до лета.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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