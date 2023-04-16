Протезист оценил шансы Костомарова вернуться на лед

Техник-протезист «Московского протезно-ортопедического предприятия» Александр Пронин оценил шансы фигуриста Романа Костомарова вновь оказаться на льду.

«У нас были случаи, когда пациента выписывали, но ему при выходе из больницы опять совершенно неожиданно становилось очень плохо.

Организмы у всех разные. Тут не угадаешь, как он себя поведет. Все будет зависеть от того, насколько протезы приживутся, и вообще еще от очень многих факторов. От того, как у Романа в целом пойдут дела, и, конечно, от воли божьей», — рассказал Пронин.