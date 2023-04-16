Протезист оценил шансы Костомарова вернуться на лед

Техник-протезист «Московского протезно-ортопедического предприятия» Александр Пронин оценил шансы фигуриста Романа Костомарова вновь оказаться на льду.
«У нас были случаи, когда пациента выписывали, но ему при выходе из больницы опять совершенно неожиданно становилось очень плохо.
Организмы у всех разные. Тут не угадаешь, как он себя поведет. Все будет зависеть от того, насколько протезы приживутся, и вообще еще от очень многих факторов. От того, как у Романа в целом пойдут дела, и, конечно, от воли божьей», — рассказал Пронин.
- 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: msk1.ru