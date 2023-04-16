Врачи впервые разрешили детям Костомарова навестить его в больнице

На этой неделе фигуриста Романа Костомарова в больнице в Коммунарке навестили дети. Это случилось впервые за все три месяца лечения.
До этого спортсмена навещала только жена Оксана Домнина. У них два ребенка: 12-летняя Анастасия и семилетний Илья.
- 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Voice