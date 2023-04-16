Врачи впервые разрешили детям Костомарова навестить его в больнице

На этой неделе фигуриста Романа Костомарова в больнице в Коммунарке навестили дети. Это случилось впервые за все три месяца лечения.

До этого спортсмена навещала только жена Оксана Домнина. У них два ребенка: 12-летняя Анастасия и семилетний Илья.