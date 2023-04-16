Член совета директоров «Динамо»: «За Шиманьским стоит очередь из европейских клубов»

Дмитрий Гафин, член совета директоров «Динамо», высказался о будущем полузащитника Себастьяна Шиманьского, который в аренде в «Фейеноорде».
«Мы общаемся с голландским клубом, Себастьян — ведущий их игрок, у них есть право выкупа. Если они им не воспользуются, с учетом того, как Шиманьски играет, за ним стоит очередь из зарубежных клубов. На европейском рынке он будет одним из самых востребованных игроков», – сказал Гафин.
- 23-летний поляк должен вернуться в «Динамо» летом.
- Его контракт с «Динамо» действует еще 3 года.
- В сезоне Эредивизие у Шиманьского 23 матча, 7 голов, 4 ассиста.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»