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    Радимов: «Матч с «Ростовом» – финальный в чемпионате для «Зенита»

    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и петербуржцами.

    ««Зенит» приучил к тому, что считает очки в конце сезона. 12 очков – это огромный отрыв. И победа над «Ростовом» будет «золотым шагом». Это для них финальный матч чемпионата.

    Конечно, для болельщиков было бы интереснее, чтобы победил «Ростов». Чтобы сохранялась какая‑то интрига», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6382

      Давид59 2 часа назад

      Если победит Зенит, то чемпионат точно "закончится". С интригой за второе место.

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