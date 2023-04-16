Радимов: «Матч с «Ростовом» – финальный в чемпионате для «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и петербуржцами.

««Зенит» приучил к тому, что считает очки в конце сезона. 12 очков – это огромный отрыв. И победа над «Ростовом» будет «золотым шагом». Это для них финальный матч чемпионата.

Конечно, для болельщиков было бы интереснее, чтобы победил «Ростов». Чтобы сохранялась какая‑то интрига», – сказал Радимов.