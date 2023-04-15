Президент «Баварии» прокомментировал драку Мане и Сане

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал конфликт двух своих игроков: Лероя Сане и Садио Мане.

«То, что случилось после поражения в Манчестере, недопустимо. Мане понес наказание. Это ощутимый штраф для него.

Этот конфликт подобен очищающей грозе. Мане извинился перед командой. Сейчас мы думаем о будущем», – сказал Хайнер.