Президент «Баварии» прокомментировал драку Мане и Сане

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал конфликт двух своих игроков: Лероя Сане и Садио Мане.
«То, что случилось после поражения в Манчестере, недопустимо. Мане понес наказание. Это ощутимый штраф для него.
Этот конфликт подобен очищающей грозе. Мане извинился перед командой. Сейчас мы думаем о будущем», – сказал Хайнер.
- Инцидент произошел после поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» (0:3) в 1/4 финала ЛЧ.
- Возможно, Садио был оскорблен на расовой почве.
- Клуб оштрафовал Мане примерно на 500 тысяч евро.
Источник: Bild