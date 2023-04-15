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    В «Спартаке» рассказали о материальной помощи ветеранам клуба

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился подробностями работы комитета ветеранов клуба.

    «У нас есть комитет ветеранов, который начал свою работу. Действительно недавно была оказана материальная помощь ветеранам-пенсионерам, вдовам ветеранов, но это не единственное, чем занимается комитет. Мы обязательно расскажем в ближайшее время на наших ресурсах и об этой работе, и о других направлениях деятельности комитета», — сказал Зеленов.

    • О создании спартаковского комитета ветеранов стало известно в прошлом году.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
    • Команда продолжает защиту Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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