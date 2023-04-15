В «Спартаке» рассказали о материальной помощи ветеранам клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился подробностями работы комитета ветеранов клуба.

«У нас есть комитет ветеранов, который начал свою работу. Действительно недавно была оказана материальная помощь ветеранам-пенсионерам, вдовам ветеранов, но это не единственное, чем занимается комитет. Мы обязательно расскажем в ближайшее время на наших ресурсах и об этой работе, и о других направлениях деятельности комитета», — сказал Зеленов.