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    Кукурелья объяснил «пешеходный» стиль игры Месси

    Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о Лионеле Месси, с которым он вместе выступал за «Барселону».

    «Для меня он лучший в мире. Все видят, что Месси много ходит. Но Лео делает это не просто так – он следит за всем, изучает пространство.

    А потом Месси получает мяч, уже владея всей необходимой информацией. И в этот момент у него есть все, чтобы «убить» другую команду. Это самое невероятное», – объяснил Кукурелья.

    • 35-летний Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч» (рекорд).
    • В декабре он впервые в карьере стал чемпионом мира.
    • С 2021 года аргентинец выступает за «ПСЖ», а до этого играл только за «Барселону».

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1531

      сутулая собака и лисы 50 минут назад

      пешеходный стиль атаки с его результативностью, это хорошо, но к пешеходному стилю атаки идёт и пешеходный стиль обороны.
      если в команде нет 9 бегающих работяг (а в ПСЖ их нет), это крах.

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      Рейтинг: +952

      Untitled-1 53 минуты назад

      Не помешало бы, чтобы он за свой собственный пешеходный стиль отчитался.

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