Кукурелья объяснил «пешеходный» стиль игры Месси

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о Лионеле Месси, с которым он вместе выступал за «Барселону».

«Для меня он лучший в мире. Все видят, что Месси много ходит. Но Лео делает это не просто так – он следит за всем, изучает пространство.

А потом Месси получает мяч, уже владея всей необходимой информацией. И в этот момент у него есть все, чтобы «убить» другую команду. Это самое невероятное», – объяснил Кукурелья.