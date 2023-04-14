Кукурелья объяснил «пешеходный» стиль игры Месси

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о Лионеле Месси, с которым он вместе выступал за «Барселону».
«Для меня он лучший в мире. Все видят, что Месси много ходит. Но Лео делает это не просто так – он следит за всем, изучает пространство.
А потом Месси получает мяч, уже владея всей необходимой информацией. И в этот момент у него есть все, чтобы «убить» другую команду. Это самое невероятное», – объяснил Кукурелья.
- 35-летний Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч» (рекорд).
- В декабре он впервые в карьере стал чемпионом мира.
- С 2021 года аргентинец выступает за «ПСЖ», а до этого играл только за «Барселону».
Источник: Goal