Уткин прокомментировал интерес «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину

Журналист Василий Уткин отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к нападающим Сергею Пиняеву и Константину Тюкавину.

«Ходит масса слухов о том, что тот или иной перспективный российский игрок или же футболист, входящий в сборную России, может перейти в «Зенит», который, возможно, разочаровался в бразильском векторе развития. И, возможно, «Зенит» столько бразильцев в составе больше иметь не собирается.

Я думаю, что это, как всегда, нормальное своеобразное прощупывание почвы. Но я не понимаю, как могут звучать слова «В случае ухода Малкома и Клаудиньо «Зенит» заберeт Пиняева и Тюкавина».

Для этого, во-первых, нужно согласием игроков заручиться. И потом, у них действующие контракты со своими клубами. Это важно, ведь никто не допускает мысли, что можно отказаться от приглашения в «Зенит», — сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.