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    Уткин прокомментировал интерес «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину

    Журналист Василий Уткин отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к нападающим Сергею Пиняеву и Константину Тюкавину.

    «Ходит масса слухов о том, что тот или иной перспективный российский игрок или же футболист, входящий в сборную России, может перейти в «Зенит», который, возможно, разочаровался в бразильском векторе развития. И, возможно, «Зенит» столько бразильцев в составе больше иметь не собирается.

    Я думаю, что это, как всегда, нормальное своеобразное прощупывание почвы. Но я не понимаю, как могут звучать слова «В случае ухода Малкома и Клаудиньо «Зенит» заберeт Пиняева и Тюкавина».

    Для этого, во-первых, нужно согласием игроков заручиться. И потом, у них действующие контракты со своими клубами. Это важно, ведь никто не допускает мысли, что можно отказаться от приглашения в «Зенит», — сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

    • Пиняев забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах сезона РПЛ.
    • На счету Тюкавина 8 голов и 4 ассиста в 21 матче.

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    Источник: «Чемпионат»

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