Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, как принял решение выступать за сборную Грузии.

— В сентябре ты решил выступать за Грузию, и это вызвало ажиотаж. До этого ты говорил, что твой приоритет — Россия. Почему в итоге такой выбор?

— Скажу одно: выбор я сделал вместе с семьей. А вопрос считаю не совсем правильным. Когда делаешь выбор, тебя не спрашивают, почему. Есть факт: у меня две родины. С детства двойное гражданство. Для меня Грузия — это мать, Россия — отец. Между родителями никогда не выбирают.