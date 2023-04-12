Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, как принял решение выступать за сборную Грузии.

    — В сентябре ты решил выступать за Грузию, и это вызвало ажиотаж. До этого ты говорил, что твой приоритет — Россия. Почему в итоге такой выбор?

    — Скажу одно: выбор я сделал вместе с семьей. А вопрос считаю не совсем правильным. Когда делаешь выбор, тебя не спрашивают, почему. Есть факт: у меня две родины. С детства двойное гражданство. Для меня Грузия — это мать, Россия — отец. Между родителями никогда не выбирают.

    • Сазонов – воспитанник системы «Зенита».
    • 21-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 7 желтых карточек.

    Новости по теме
    Сазонову вручили чемпионскую медаль после прохода «Зенита»
    Ткаченко рассказал об интересе итальянского клуба к защитникам «Спартака» и «Динамо» 2
    В «Динамо» назвали игрока, которым интересуется серьезные европейские клубы. Это не Захарян 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2023 20:19
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18348

      житель СПб 2 часа назад

      Двух Родин не бывает... И все с этим пассажиром давно понятно. Внимания он никакого не заслуживает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11480

      alp 3 часа назад

      да все понятно, почему... и не надо говорить красивых слов, тем более, что получился какой то фарш...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1587

      Suvorov51 3 часа назад

      Трудно давать оценку,если хочешь попасть на заметку за бугор , то все верно, а так выбрал и выбрал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14319

      Алексей З 3 часа назад

      Вопрос не "не правильный ", а глупый и провокационный, ответ достойный .
      Респект !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1684

      vmonomah17 3 часа назад

      Так в текущей ситуации любой русский футболист, мечтающий играть в Европе, выберет футбольное грузинское гражданство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Rabinovi_ch 4 часа назад

      Ну выбрал и выбрал, его право.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      эд100 4 часа назад

      хороший, честный ответ. уважаю!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 