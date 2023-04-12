Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду назвал самый популярный клуб России.
— В России считают, что «Спартак» — самый популярный клуб России. Вы это чувствовали, когда играли здесь?
— Для меня самый популярный клуб России — ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты. Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше.
- Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
- Футболист провел за ЦСКА 96 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач, став 2-ратным чемпионом России.
- 39-летний Дуду закончил карьеру в 2019 году.
Источник: «РБ Спорт»