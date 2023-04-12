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    Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду назвал самый популярный клуб России.

    — В России считают, что «Спартак» — самый популярный клуб России. Вы это чувствовали, когда играли здесь?

    — Для меня самый популярный клуб России — ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты. Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше.

    • Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
    • Футболист провел за ЦСКА 96 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач, став 2-ратным чемпионом России.
    • 39-летний Дуду закончил карьеру в 2019 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2023 17:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1720

      22 raza chemp 3 часа назад

      Зинит самый популярный клуб в Бразилии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2615

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Из какого нафталина эта дудка вылезла.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Спартач80 6 часов назад

      Обязательно брать интервью у наркоманов?...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      dragoff 6 часов назад

      Эта Дуда - самый популярный в мире бразилец

      0
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      Рейтинг: +8176

      Беспонтий 6 часов назад

      кошачий корм из конского навоза
      привлёк голодного кота

      --
      а полуфинал кубка чемпионов кто осваивал единственный из живых?
      спартак
      а тот же кубок уефа и суперкубок кто?
      зенит
      ----------------
      все велики" по свойму пох.й
      или невели"ки в общем стаде
      по щиколотку в собственных лепёхах..

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