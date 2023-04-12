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    Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ

    Болельщик «Динамо», юрист Александр Добровинский высказался о решении ЭСК РФС, которая установила, что арбитр матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (3:3) ошибочно не удалил форварда хозяев Александра Соболева и назначил пенальти в пользу спартаковцев.

    «В связи с тем, что в РФС назвали ошибочным решающий пенальти в матче «Спартак» – «Динамо», я разговаривал с руководством ВТБ и представителями клуба, и они в очередной раз сказали, что в «Динамо» никогда не было, нет, и не будет «бюджета» на судейский корпус.

    К сожалению, такие решения, как неназначенный пенальти на последней минуте в ворота «Зенита» в матче на Кубок и назначенный пенальти в ворота «Динамо», изменивший итог матча во встрече со «Спартаком», заставляет думать о том, что коррупция в нашем футболе существует.

    С коррупцией футболе надо бороться и выжигать еe калeным железом. Я бы рекомендовал РФС подключить правоохранительные органы в расследовании таких спортивных «преступлений», – сказал Добровинский.

    • Матч «Спартак» – «Динамо» судил ростовчанин Сергей Иванов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
    • «Спартак» занимает 3-е место.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1019

      SLADE2019 1 час назад

      Из уст этого, с позволения сказать юриста, тема борьбы с коррупцией звучит как издевательство.

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      Рейтинг: +17993

      NewLife 2 часа назад

      Соглашусь, если вернете очки Спартаку, неправомерно отобранные в предыдущих турах.

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