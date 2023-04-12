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  • Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ

Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ

12 апреля 2023, 10:48
6

Болельщик «Динамо», юрист Александр Добровинский высказался о решении ЭСК РФС, которая установила, что арбитр матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (3:3) ошибочно не удалил форварда хозяев Александра Соболева и назначил пенальти в пользу спартаковцев.

«В связи с тем, что в РФС назвали ошибочным решающий пенальти в матче «Спартак» – «Динамо», я разговаривал с руководством ВТБ и представителями клуба, и они в очередной раз сказали, что в «Динамо» никогда не было, нет, и не будет «бюджета» на судейский корпус.

К сожалению, такие решения, как неназначенный пенальти на последней минуте в ворота «Зенита» в матче на Кубок и назначенный пенальти в ворота «Динамо», изменивший итог матча во встрече со «Спартаком», заставляет думать о том, что коррупция в нашем футболе существует.

С коррупцией футболе надо бороться и выжигать еe калeным железом. Я бы рекомендовал РФС подключить правоохранительные органы в расследовании таких спортивных «преступлений», – сказал Добровинский.

  • Матч «Спартак» – «Динамо» судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
  • «Спартак» занимает 3-е место.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (6)
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NewLife
1681286103
Соглашусь, если вернете очки Спартаку, неправомерно отобранные в предыдущих турах.
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SLADE2019
1681290572
Из уст этого, с позволения сказать юриста, тема борьбы с коррупцией звучит как издевательство.
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АЛЕКС 58
1681298768
Детский сад! Обратиться в РФС!!! Как РФС своих наказывать будет? Это одна шайка-лейка. Одни продажные чиновники будут разбираться с другими продажными...Самому не смешно!?
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neim
1681299145
Давно пора. Может и "вылечили" бы судейский корпус.
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эд100
1681300910
вот осталось только этого клоуна к футбольным делам допустить..., это самая большая простипома от закона, он точно знает где как и кому заносить на законных основаниях.
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balam
1681319423
и вернуть смертную казнь
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