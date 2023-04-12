Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ

Болельщик «Динамо», юрист Александр Добровинский высказался о решении ЭСК РФС, которая установила, что арбитр матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (3:3) ошибочно не удалил форварда хозяев Александра Соболева и назначил пенальти в пользу спартаковцев.

«В связи с тем, что в РФС назвали ошибочным решающий пенальти в матче «Спартак» – «Динамо», я разговаривал с руководством ВТБ и представителями клуба, и они в очередной раз сказали, что в «Динамо» никогда не было, нет, и не будет «бюджета» на судейский корпус.

К сожалению, такие решения, как неназначенный пенальти на последней минуте в ворота «Зенита» в матче на Кубок и назначенный пенальти в ворота «Динамо», изменивший итог матча во встрече со «Спартаком», заставляет думать о том, что коррупция в нашем футболе существует.

С коррупцией футболе надо бороться и выжигать еe калeным железом. Я бы рекомендовал РФС подключить правоохранительные органы в расследовании таких спортивных «преступлений», – сказал Добровинский.