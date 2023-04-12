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«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Бразилии

12 апреля 2023, 08:16
1

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал будет транслировать новый сезон бразильской Серии А.

«Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии – Серии А! Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией «Медиа-Телеком» о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.

Переполненные стадионы, бразильская техника, молодые таланты и настоящие звезды – все это теперь будет доступно зрителям каналов «Матч».

Халк, Марио Фернандес, Луис Адриано, Мурило и многие другие бывшие игроки клубов РПЛ начнут сезон уже 15 апреля, не пропустите», – написал Тащин.

  • Действующий чемпион Бразилии – «Палмейрас».
  • Турнир продлится до конца года.
  • Средняя стоимость игроков Серии А – 2,16 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Бразилия. Серия А
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1681279108
Пробивают дно и какой дЭбил будет их смотреть в 4 утра
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