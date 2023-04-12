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    «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Бразилии

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал будет транслировать новый сезон бразильской Серии А.

    «Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии – Серии А! Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией «Медиа-Телеком» о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.

    Переполненные стадионы, бразильская техника, молодые таланты и настоящие звезды – все это теперь будет доступно зрителям каналов «Матч».

    Халк, Марио Фернандес, Луис Адриано, Мурило и многие другие бывшие игроки клубов РПЛ начнут сезон уже 15 апреля, не пропустите», – написал Тащин.

    • Действующий чемпион Бразилии – «Палмейрас».
    • Турнир продлится до конца года.
    • Средняя стоимость игроков Серии А – 2,16 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14426

      Skull_Boy 4 часа назад

      Пробивают дно и какой дЭбил будет их смотреть в 4 утра

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