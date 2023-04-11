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    Канчельскис раскритиковал президента «Химок» за назначение Талалаева главным тренером

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

    «Президент «Химок», видимо, хочет переплюнуть президента «Палермо», когда тот семь тренеров за сезон сменил. Смешно, конечно. Мне это напоминает клоунаду.

    Верю ли я, что Талалаев спасет «Химки» от вылета? Да куда там? Не верю. Это только для того, чтобы народ посмешить. У меня даже нет слов. Уже ничему не удивляюсь, что происходит в нашем футболе», – сказал Канчельскис.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
    • Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
    • Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
    • Он сменил уволенного Спартака Гогниева.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2023 19:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2186

      Bozigit 2 часа назад

      Надоели эти горе критики

      0
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      Рейтинг: +271

      Марк Аврелий! 4 часа назад

      А как бы прокомментировл Андрей Канчельскис назначение на этот пост Андрея Канчельскиса

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2613

      шахта Заполярная > Марк Аврелий! 2 часа назад

      Это совсем другое.

      0
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      Рейтинг: +505

      eugen-han 5 часов назад

      Талалаев был в более предпочтительном положении, будучи тренером Торпедо, которое возможно обойдет Химки и достанет Факел м пари НН.

      1
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      Рейтинг: +67849

      portero > eugen-han 4 часа назад

      Торпедо 100% останется в РПЛ, очевидно поступило указание от имеющих власть....

      1
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      Рейтинг: +34011

      VVM1964 > portero 3 часа назад

      Думаешь в следующем туре в ворота Спартака будут назначены парочка пенальти, а мячи Соболева отменят и пенальти в матче с Динамо был смягчающим авансом - эдакая двуходовочка ?

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