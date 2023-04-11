Канчельскис раскритиковал президента «Химок» за назначение Талалаева главным тренером

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

«Президент «Химок», видимо, хочет переплюнуть президента «Палермо», когда тот семь тренеров за сезон сменил. Смешно, конечно. Мне это напоминает клоунаду.

Верю ли я, что Талалаев спасет «Химки» от вылета? Да куда там? Не верю. Это только для того, чтобы народ посмешить. У меня даже нет слов. Уже ничему не удивляюсь, что происходит в нашем футболе», – сказал Канчельскис.