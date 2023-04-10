Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Локомотив» выбирает между двумя российскими центральными защитниками

    «Локомотив» ищет центрального защитника с российским паспортом.

    «24-летний центральный защитник «Крыльев» Евгеньев может перейти в «Локомотив». В его контракте прописан выкуп за 200 миллионов рублей. «Локо» сейчас активно ищет защитника с российским паспортом в центр обороны и рассматривает несколько вариантов. В их числе есть и Роман.

    При этом в Черкизово не исключают, что сделают ставку на собственного воспитанника – 22-летнего Морозова. До лета он в «Факеле». Его планируют взять на первый летний сбор.

    В Погостнове видят потенциал и отпускать не намерены, но ему надо расти. В отличии от Кузьмичева — его, скорее всего, по окончании сезона отдадут в аренду.

    Контракт Магкеева, в свою очередь, действует до июля 2024-го. Пока не решено — будут ли с ним продлять договор. Хотя Галактионов настроен на переподписание», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • «Локомотив» идет на 11-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 25 очков в 22 матчах.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал отказ Дзюбы от рукопожатия с Семаком, вспомнив знаменитое видео Артема
    «Все правильно сделал»: Канчельскис поддержал Дзюбу, который не пожал руку Семаку 2
    Ловчев: «Дзюба видел Семака и не пожал руку специально»
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 