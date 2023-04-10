«Локомотив» выбирает между двумя российскими центральными защитниками

«Локомотив» ищет центрального защитника с российским паспортом.

«24-летний центральный защитник «Крыльев» Евгеньев может перейти в «Локомотив». В его контракте прописан выкуп за 200 миллионов рублей. «Локо» сейчас активно ищет защитника с российским паспортом в центр обороны и рассматривает несколько вариантов. В их числе есть и Роман.

При этом в Черкизово не исключают, что сделают ставку на собственного воспитанника – 22-летнего Морозова. До лета он в «Факеле». Его планируют взять на первый летний сбор.

В Погостнове видят потенциал и отпускать не намерены, но ему надо расти. В отличии от Кузьмичева — его, скорее всего, по окончании сезона отдадут в аренду.

Контракт Магкеева, в свою очередь, действует до июля 2024-го. Пока не решено — будут ли с ним продлять договор. Хотя Галактионов настроен на переподписание», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.