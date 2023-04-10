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  • Стали известны условия возможного участия России в новом турнире с азиатскими сборными

Стали известны условия возможного участия России в новом турнире с азиатскими сборными

10 апреля 2023, 07:30

РФС ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

  • Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

«РФС от CAFA пришел документ по коммерческим правам турнира, российская сторона отправила свои предложения.

Сборная России рассчитывает играть групповой турнир в Ташкенте, а матчи турнира пройдут также в Бишкеке, где наша команда играла в прошлом году и футболисты выражали нарекания по состоянию поля.

Кроме того, турнир нарушает планы по более раннему началу следующего сезона в РПЛ. Если турнир состоится с участием сборной России, то из-за позднего ухода в отпуск игроков раньше 23 июля начать сезон не получится.

Если же сборная России не сыграет турнир в Азии, а проведет один товарищеский матч (например 8-9 июня), то следующий сезон стартует раньше на неделю – 13 июля, что позволит провести больше летних туров», – сообщил источник «РБ Спорт».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Азия Россия
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