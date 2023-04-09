Быстров предположил, когда «Зенит» станет чемпионом

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился наблюдениями от матча петербургской команды с «Локомотивом» (2:1). Он считает, что главный тренер «Локо» Михаил Галактионов провел плохие замены.

«Нападающие «Зенита» действуют плохо – у Семака есть кем их заменить. Выходит Кассьерра, ничем не хуже, может забить. У Галактионова Дзюба играет плохо, и у «Локо» некого выпустить. Видно было, что во втором тайме «Локомотив» встанет, плюс пошли замены, выходящие люди не очень хорошо передвигались, а это сразу показатель.

Глушенков играет хороший матч и возит игроков «Зенита» – тренер его меняет. Дзюба, который малополезно сегодня играл, остается на поле. Тренер сам себя обезвреживает.

«Зенит» с чемпионством уже, кстати. Когда оно произойдет? В матче со «Спартаком», наверное», – сказал Быстров.