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    Быстров предположил, когда «Зенит» станет чемпионом

    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился наблюдениями от матча петербургской команды с «Локомотивом» (2:1). Он считает, что главный тренер «Локо» Михаил Галактионов провел плохие замены.

    «Нападающие «Зенита» действуют плохо – у Семака есть кем их заменить. Выходит Кассьерра, ничем не хуже, может забить. У Галактионова Дзюба играет плохо, и у «Локо» некого выпустить. Видно было, что во втором тайме «Локомотив» встанет, плюс пошли замены, выходящие люди не очень хорошо передвигались, а это сразу показатель.

    Глушенков играет хороший матч и возит игроков «Зенита» – тренер его меняет. Дзюба, который малополезно сегодня играл, остается на поле. Тренер сам себя обезвреживает.

    «Зенит» с чемпионством уже, кстати. Когда оно произойдет? В матче со «Спартаком», наверное», – сказал Быстров.

    • «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя в виде «Ростова» на 10 очков.
    • Матч петербуржцев со «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» в начале мая.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2023 23:50
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