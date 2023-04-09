В ЦСКА прокомментировали отсутствие Акинфеева в основе на матч с «Химками»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался об отсутствии вратаря Игоря Акинфеева в основе на матч 22-го тура РПЛ против «Химок».
«У Игоря Акинфеева восстановление происходит с очень хорошей динамикой. Планируем, что он в самые ближайшие дни приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня здоровье не позволяет выйти в стартовом составе», – сказал Безуглов.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- До этого матча вратарь был в основе во всех играх сезона РПЛ.
- У Акинфеева в сезоне РПЛ 20 пропущенных голов в 21 матче.
Источник: телеграм-канал ЦСКА