Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В ЦСКА прокомментировали отсутствие Акинфеева в основе на матч с «Химками»

    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался об отсутствии вратаря Игоря Акинфеева в основе на матч 22-го тура РПЛ против «Химок».

    «У Игоря Акинфеева восстановление происходит с очень хорошей динамикой. Планируем, что он в самые ближайшие дни приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня здоровье не позволяет выйти в стартовом составе», – сказал Безуглов.

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • До этого матча вратарь был в основе во всех играх сезона РПЛ.
    • У Акинфеева в сезоне РПЛ 20 пропущенных голов в 21 матче.

    Новости по теме
    Обляков раскрыл секрет успешной игры: ЦСКА выиграл 4 матча с общим счетом 7:0
    РПЛ. ЦСКА разгромил «Химки» (3:0), отставание от «Спартака» – одно очко 15
    Генич комментирует матч ЦСКА – «Химки» в форме «Спартака»: это условие спора с Чаловым 7
    Источник: телеграм-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 