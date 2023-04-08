Смолов помирился с журналистом, которого назвал клоуном

Нападающий «Динамо» Федор Смолов встретился с журналистом Микеле Антоновым после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3). Они сфотографировались.

Несколько дней назад после кубкового матча с «Акроном» Смолов назвал Антонова клоуном.

В ответ Антонов пришел на матч «Спартак» – «Динамо» с клоунским носом.