Смолов помирился с журналистом, которого назвал клоуном

Нападающий «Динамо» Федор Смолов встретился с журналистом Микеле Антоновым после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3). Они сфотографировались.
Несколько дней назад после кубкового матча с «Акроном» Смолов назвал Антонова клоуном.
В ответ Антонов пришел на матч «Спартак» – «Динамо» с клоунским носом.
- Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
- Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».
- Антонов – болельщик «Динамо».
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникоа