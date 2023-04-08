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    Смолов помирился с журналистом, которого назвал клоуном

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов встретился с журналистом Микеле Антоновым после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3). Они сфотографировались.

    Несколько дней назад после кубкового матча с «Акроном» Смолов назвал Антонова клоуном.

    В ответ Антонов пришел на матч «Спартак» – «Динамо» с клоунским носом.

    • Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
    • Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».
    • Антонов – болельщик «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникоа

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    08.04.2023 22:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      На арене пара клоунов. И где же здесь перемирие?...

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