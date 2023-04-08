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Смолов помирился с журналистом, которого назвал клоуном

8 апреля 2023, 22:13
2

Нападающий «Динамо» Федор Смолов встретился с журналистом Микеле Антоновым после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3). Они сфотографировались.

Несколько дней назад после кубкового матча с «Акроном» Смолов назвал Антонова клоуном.

В ответ Антонов пришел на матч «Спартак» – «Динамо» с клоунским носом.

  • Смолов оскорбил журналиста в ответ на вопрос о том, что он обещал выиграть Кубок России.
  • Форвард «Динамо» сказал журналисту: «Тебе, что ли, обещал, клоун?».
  • Антонов – болельщик «Динамо».

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Источник: телеграм-канал Ильи Никульникоа
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1680981604
На арене пара клоунов. И где же здесь перемирие?...
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neim
1681013787
Журналист Микеле ? А с виду совсем не скажешь, на школьника старших классов похож (((
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