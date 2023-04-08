Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Газзаев трогательно поздравил Акинфеева с днем рождения

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил игрока команды Игоря Акинфеева с 37-летием.

    «Хотел бы поздравить Игоря с днем рождения и пожелать исключительно здоровья! Это настоящий профессионал, и на сегодняшний день Акинфеев держит высокий уровень, качество и квалификацию.

    Это пример для молодeжи, пример того, как нужно служить своей родной команде и своему Отечеству. Редко кто так, как Игорь, доигрывает и показывает такую стабильность. Человек 20 лет играет в одном клубе, защищал честь сборной. Это пример для нашей молодeжи, которая должна стремиться показывать такие результаты.

    Если говорить о долголетии Акинфеева, то главное, чтобы не было травм. В Италии Буффон до сих пор играет. Думаю, что при таком отношении, как у Игоря, вполне реально играть до возраста легендарного итальянского голкипера», – сказал тренер.

    • Газзаев и Акинфеев вместе брали Кубок УЕФА, РПЛ.
    • Вратарь с детства в ЦСКА.
    • Он брал бронзу Евро-2008 со сборной России.

    Новости по теме
    Ломаев назвал лучшего вратаря России
    «Быстренько он располнел»: Акинфеев не узнал экс-одноклубника Карвальо
    «Рановато меня Карвальо списывает»: Акинфеев ответил, сколько продлится его карьера
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2023 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 