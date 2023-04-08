Газзаев трогательно поздравил Акинфеева с днем рождения

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил игрока команды Игоря Акинфеева с 37-летием.

«Хотел бы поздравить Игоря с днем рождения и пожелать исключительно здоровья! Это настоящий профессионал, и на сегодняшний день Акинфеев держит высокий уровень, качество и квалификацию.

Это пример для молодeжи, пример того, как нужно служить своей родной команде и своему Отечеству. Редко кто так, как Игорь, доигрывает и показывает такую стабильность. Человек 20 лет играет в одном клубе, защищал честь сборной. Это пример для нашей молодeжи, которая должна стремиться показывать такие результаты.

Если говорить о долголетии Акинфеева, то главное, чтобы не было травм. В Италии Буффон до сих пор играет. Думаю, что при таком отношении, как у Игоря, вполне реально играть до возраста легендарного итальянского голкипера», – сказал тренер.