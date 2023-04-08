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Газзаев трогательно поздравил Акинфеева с днем рождения

8 апреля 2023, 17:09

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил игрока команды Игоря Акинфеева с 37-летием.

«Хотел бы поздравить Игоря с днем рождения и пожелать исключительно здоровья! Это настоящий профессионал, и на сегодняшний день Акинфеев держит высокий уровень, качество и квалификацию.

Это пример для молодeжи, пример того, как нужно служить своей родной команде и своему Отечеству. Редко кто так, как Игорь, доигрывает и показывает такую стабильность. Человек 20 лет играет в одном клубе, защищал честь сборной. Это пример для нашей молодeжи, которая должна стремиться показывать такие результаты.

Если говорить о долголетии Акинфеева, то главное, чтобы не было травм. В Италии Буффон до сих пор играет. Думаю, что при таком отношении, как у Игоря, вполне реально играть до возраста легендарного итальянского голкипера», – сказал тренер.

  • Газзаев и Акинфеев вместе брали Кубок УЕФА, РПЛ.
  • Вратарь с детства в ЦСКА.
  • Он брал бронзу Евро-2008 со сборной России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Газзаев Валерий
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