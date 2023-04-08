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  • Генич ответил на предложение Чалова поменять условия спора

Генич ответил на предложение Чалова поменять условия спора

8 апреля 2023, 14:37
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на заявление Федора Чалова.

Ранее форвард ЦСКА предложил поменять условия спора, который он выиграл у журналиста.

  • Они заключили пари, наберет ли Чалов 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
  • По условиям, Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

«Федя, ну какой же ты лучший! Чалов – мой кумир. Ещe раз поздравляю тебя с выигранным спором, ты победил абсолютно честно.

Я желаю тебе не останавливаться на 13 голах, идти дальше и в ближайшем матче с «Химками», который мне предстоит комментировать, я желаю тебе отличиться. «Химки», простите меня, но Федя в полном порядке.

Если ты считаешь, что мой приход в красно-белой футболке осквернит ваш армейский дом, то это твой выбор. Я готов был исполнить это наказание, но если ты считаешь, что это не совсем корректно и правильно, то никаких вопросов.

Я согласен купить в фан-шопе ЦСКА две официальные игровые майки армейцев с твоей фамилией и подарить их болельщикам на трибунах. Федя, ты красавец!» – ответил Генич.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Генич Константин
Комментарии (4)
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Project Бабангида
1680954376
столько нежности в их переписке. столько личного. надеюсь они не поженятся
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moskowcity-petrv
1680955131
Генич олень какой-то постоянно спорит,медийным персонам скучно наверно
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эд100
1680955915
а почему только 2...?
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DOCTOR PENALTY
1680957262
Что ж ты фраер сдал назад?...
Ответить
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