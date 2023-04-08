Генич ответил на предложение Чалова поменять условия спора

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на заявление Федора Чалова.

Ранее форвард ЦСКА предложил поменять условия спора, который он выиграл у журналиста.

Они заключили пари, наберет ли Чалов 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.

По условиям, Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

«Федя, ну какой же ты лучший! Чалов – мой кумир. Ещe раз поздравляю тебя с выигранным спором, ты победил абсолютно честно.

Я желаю тебе не останавливаться на 13 голах, идти дальше и в ближайшем матче с «Химками», который мне предстоит комментировать, я желаю тебе отличиться. «Химки», простите меня, но Федя в полном порядке.

Если ты считаешь, что мой приход в красно-белой футболке осквернит ваш армейский дом, то это твой выбор. Я готов был исполнить это наказание, но если ты считаешь, что это не совсем корректно и правильно, то никаких вопросов.

Я согласен купить в фан-шопе ЦСКА две официальные игровые майки армейцев с твоей фамилией и подарить их болельщикам на трибунах. Федя, ты красавец!» – ответил Генич.