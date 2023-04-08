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    Генич ответил на предложение Чалова поменять условия спора

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на заявление Федора Чалова.

    Ранее форвард ЦСКА предложил поменять условия спора, который он выиграл у журналиста.

    • Они заключили пари, наберет ли Чалов 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
    • По условиям, Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

    «Федя, ну какой же ты лучший! Чалов – мой кумир. Ещe раз поздравляю тебя с выигранным спором, ты победил абсолютно честно.

    Я желаю тебе не останавливаться на 13 голах, идти дальше и в ближайшем матче с «Химками», который мне предстоит комментировать, я желаю тебе отличиться. «Химки», простите меня, но Федя в полном порядке.

    Если ты считаешь, что мой приход в красно-белой футболке осквернит ваш армейский дом, то это твой выбор. Я готов был исполнить это наказание, но если ты считаешь, что это не совсем корректно и правильно, то никаких вопросов.

    Я согласен купить в фан-шопе ЦСКА две официальные игровые майки армейцев с твоей фамилией и подарить их болельщикам на трибунах. Федя, ты красавец!» – ответил Генич.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    08.04.2023 14:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Что ж ты фраер сдал назад?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +831

      эд100 15 часов назад

      а почему только 2...?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      moskowcity-petrv 15 часов назад

      Генич олень какой-то постоянно спорит,медийным персонам скучно наверно

      0
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      Рейтинг: +39991

      Project Бабангида 16 часов назад

      столько нежности в их переписке. столько личного. надеюсь они не поженятся

      5
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