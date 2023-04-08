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    «Я не кровожадный»: Чалов предложил Геничу поменять условия спора

    Форвард ЦСКА Федор Чалов обратился к комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу.

    • Журналист проиграл спор футболисту.
    • Они заключили пари, наберет ли Чалов 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
    • По условиям, Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

    «Костя, привет! Рад, что тебя назначили на ближайший матч с «Химками», но, как мы помним, спор остался за мной.

    Я не кровожадный и зла тебе не желаю, и тем более нашему красно-синему дому, поэтому у меня есть к тебе предложение: давай ты купишь случайным мальчишкам майки ЦСКА в нашем фан-шопе. Сделаем вместе доброе дело!» – сказал Чалов.

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    Источник: телеграм-канал Федора Чалова

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5488

      neim 15 минут назад

      Я правильно понял, фраер Генич сдал назад ?

      0
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 46 минут назад

      Все правильно и честно, молдцом Федор, так поступают настоящие лейтенанты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      эд100 53 минуты назад

      умыли генича..., хотя это не сложно

      0
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      Рейтинг: +2390

      shurik45 55 минут назад

      Федя красава!

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