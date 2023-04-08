«Я не кровожадный»: Чалов предложил Геничу поменять условия спора

Форвард ЦСКА Федор Чалов обратился к комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу.
- Журналист проиграл спор футболисту.
- Они заключили пари, наберет ли Чалов 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
- По условиям, Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».
«Костя, привет! Рад, что тебя назначили на ближайший матч с «Химками», но, как мы помним, спор остался за мной.
Я не кровожадный и зла тебе не желаю, и тем более нашему красно-синему дому, поэтому у меня есть к тебе предложение: давай ты купишь случайным мальчишкам майки ЦСКА в нашем фан-шопе. Сделаем вместе доброе дело!» – сказал Чалов.
Источник: телеграм-канал Федора Чалова