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  • Петржела объяснил, почему у «Спартака» один титул РПЛ за 20 лет

Петржела объяснил, почему у «Спартака» один титул РПЛ за 20 лет

7 апреля 2023, 20:03
14

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела упрекнул игроков «Спартака» в слабохарактерности.

«Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки красно-белых слабохарактерные, без чемпионского духа. Поэтому у них один трофей РПЛ за 20 лет. При первых же сложностях команда сыпется и проигрывает матчи сама себе. Это синдром неудачников», – сказал Петржела.

  • Последний раз москвичи брали РПЛ в сезоне-2016/17 при Массимо Каррере.
  • Сейчас команда идет в таблице 3-й.
  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (14)
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Опорник84
1680888189
Охренеть он стелет, я в ахере.
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Красногвардейчик
1680891219
Зенит без одного Барриоса не знает что делать.....а прикинь пан, что с ними будет, когда летом все сбегут))) глумиться все команды над ними будут
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FCSpartakM
1680891998
Когда из зенита уйдут все бразильцы,то трофей будет в Москве.
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эд100
1680892262
ещё одна откинувшая ласты амёба испустила привычную всем вонь. покойся с миром, забытая органика.
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Persona_non_Grata
1680893098
" Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится" - А давайте попробуем !!! )))
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mutabor0992
1680896723
Ну ты то куда лезешь **********?Хапнул бабла и сиди молча.
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mutabor0992
1680896796
А разве ********* это мат?Как по мне то констатация факта.
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mutabor0992
1680896902
Ну хорошо пЯтухлжела!гы гы
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kazak1975
1680904179
Наброшу дерьмма на вентилятор. Осталось всего 15 лет до следующего титула.
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cska1948
1680932982
Тому о чём сказал Петержела во многом способствуют различные журналисты и футбольные эксперты, которые из симпатий к СпаМу начинают раздувать сплетни про заговор против СпаМа, необъективное судейство и прочию галиматью, которую читают футболисты из Тарасовки и что отрицательно сказывается на их психике и как следствие на их игре.
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