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    Петржела объяснил, почему у «Спартака» один титул РПЛ за 20 лет

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела упрекнул игроков «Спартака» в слабохарактерности.

    «Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки красно-белых слабохарактерные, без чемпионского духа. Поэтому у них один трофей РПЛ за 20 лет. При первых же сложностях команда сыпется и проигрывает матчи сама себе. Это синдром неудачников», – сказал Петржела.

    • Последний раз москвичи брали РПЛ в сезоне-2016/17 при Массимо Каррере.
    • Сейчас команда идет в таблице 3-й.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    07.04.2023 20:03
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +311

      cska1948 6 часов назад

      Тому о чём сказал Петержела во многом способствуют различные журналисты и футбольные эксперты, которые из симпатий к СпаМу начинают раздувать сплетни про заговор против СпаМа, необъективное судейство и прочию галиматью, которую читают футболисты из Тарасовки и что отрицательно сказывается на их психике и как следствие на их игре.

      0
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      Рейтинг: +527

      kazak1975 14 часов назад

      Наброшу дерьмма на вентилятор. Осталось всего 15 лет до следующего титула.

      1
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > kazak1975 4 часа назад

      А что еще вы кроме этого умеете ???(((

      0
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      Рейтинг: +4278

      mutabor0992 16 часов назад

      Ну хорошо пЯтухлжела!гы гы

      0
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      Рейтинг: +4278

      mutabor0992 16 часов назад

      А разве ********* это мат?Как по мне то констатация факта.

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > mutabor0992 15 часов назад

      Твоё явление в природе - уже сплошная нецензурщина .

      1
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      Рейтинг: +4278

      mutabor0992 16 часов назад

      Ну ты то куда лезешь **********?Хапнул бабла и сиди молча.

      0
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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 16 часов назад

      Титул и Срам так в современном мире фантастика. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +121

      timon2401 16 часов назад

      Синдром неудачников чисто случайно появился у всех оставшихся 15 команд с появлением жителя с одноименного города где **** Зенит...

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka 17 часов назад

      Горит , полыхает )))

      1
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata 17 часов назад

      " Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится" - А давайте попробуем !!! )))

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 15 часов назад

      Для этого Спартаку нужно вызвать на ковёр "самого" ( ну раз с судьями не получилось).

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 15 часов назад

      А "самого" - это кого ???

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Ой , дурачок . "Кого самого" ? Да не важно , кушай пюрешку .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 часа назад

      Сказал "А"- говори "Б"... или сыкотно ?))

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Скажу - "Б" .
      Для малолетних дурачков , навроде тебя : "самый" - президент РФ , В.В.Путин.
      Ты "на слабо" подружек своих проверяй .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 часа назад

      Ну Путин - точно "самый", как я не догадался... Да и не проверял я на "слабо" - знал что ты отважный "голубой лев" )))

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 4 часа назад

      У тебя не получилось . А по гороскопу я дракон , а не лев .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 часа назад

      Считай, что не получилось, пусть. ))) Я не про гороскоп, а про пристрастие - "голубой лев" символ Зенита, или не знал ???

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Голубой лев у тебя голове .

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 17 часов назад

      У нас все кругом специалисты по Спартаку.
      Если бы его не было , эта шайка дегенератов осталась бы без работы.
      Ох**ваю от всякого шлака типа РБ Спорт, Спорт24 и прочей ху**ты, вам что за Спартак приплачивают ? 16 команд в РПЛ , но вас только КБ интересуют, а потом удивляются что Спартак самый популярный клуб страны.

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