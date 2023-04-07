Петржела объяснил, почему у «Спартака» один титул РПЛ за 20 лет

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела упрекнул игроков «Спартака» в слабохарактерности.

«Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки красно-белых слабохарактерные, без чемпионского духа. Поэтому у них один трофей РПЛ за 20 лет. При первых же сложностях команда сыпется и проигрывает матчи сама себе. Это синдром неудачников», – сказал Петржела.