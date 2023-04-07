Петржела объяснил, почему у «Спартака» один титул РПЛ за 20 лет

Тому о чём сказал Петержела во многом способствуют различные журналисты и футбольные эксперты, которые из симпатий к СпаМу начинают раздувать сплетни про заговор против СпаМа, необъективное судейство и прочию галиматью, которую читают футболисты из Тарасовки и что отрицательно сказывается на их психике и как следствие на их игре.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела упрекнул игроков «Спартака» в слабохарактерности.
«Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки красно-белых слабохарактерные, без чемпионского духа. Поэтому у них один трофей РПЛ за 20 лет. При первых же сложностях команда сыпется и проигрывает матчи сама себе. Это синдром неудачников», – сказал Петржела.
- Последний раз москвичи брали РПЛ в сезоне-2016/17 при Массимо Каррере.
- Сейчас команда идет в таблице 3-й.
- «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.