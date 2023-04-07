Видео, из-за которого Мбаппе раскритиковал «ПСЖ»: француз посчитал, что выглядит слишком эгоистичным

Накануне Килиан Мбаппе «наехал» на «ПСЖ» из-за рекламного ролика.

«Я только что посмотрел рекламный ролик по продлению клубной подписки на сезон-2023/24. Мне никто не сказал, для чего записывалось это интервью. Это было похоже на обычное интервью для клуба.

Я не согласен с публикацией видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. «ПСЖ» – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». С любовью, Килиан Мбаппе», – написал француз в соцсетях.

Клуб оперативно отреагировал и убрал видео из публичного доступа. Многие посмотреть его не успели, но сейчас у вас есть такая возможность.

Во Франции пишут, что ролик не понравился Мбаппе из-за того, что он якобы выглядит слишком эгоистичным.

Заявление 24-летнего форварда раскритиковал Кристоф Дюгарри.

«Ты же мог просто позвонить руководству и разобраться внутри клуба. Пора уже успокоить свое эго!

Мбаппе хочет отвечать за всe: маркетинг, коммуникацию, выбор игроков и спортивного директора.

Остановись! Играй в футбол, парень», – сказал Дюгарри.

Фото: Global Look Press