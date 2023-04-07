Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Видео, из-за которого Мбаппе раскритиковал «ПСЖ»: француз посчитал, что выглядит слишком эгоистичным

    Накануне Килиан Мбаппе «наехал» на «ПСЖ» из-за рекламного ролика.

    «Я только что посмотрел рекламный ролик по продлению клубной подписки на сезон-2023/24. Мне никто не сказал, для чего записывалось это интервью. Это было похоже на обычное интервью для клуба.

    Я не согласен с публикацией видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. «ПСЖ» – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». С любовью, Килиан Мбаппе», – написал француз в соцсетях.

    Клуб оперативно отреагировал и убрал видео из публичного доступа. Многие посмотреть его не успели, но сейчас у вас есть такая возможность.

    Во Франции пишут, что ролик не понравился Мбаппе из-за того, что он якобы выглядит слишком эгоистичным.

    Заявление 24-летнего форварда раскритиковал Кристоф Дюгарри.

    «Ты же мог просто позвонить руководству и разобраться внутри клуба. Пора уже успокоить свое эго!

    Мбаппе хочет отвечать за всe: маркетинг, коммуникацию, выбор игроков и спортивного директора.

    Остановись! Играй в футбол, парень», – сказал Дюгарри.

    Фото: Global Look Press

    Новости по теме
    «ПСЖ» отреагировал на критику Мбаппе: клуб удалил ролик, которым был возмущен Килиан 1
    Мбаппе раскритиковал «ПСЖ»: официальное заявление Килиана 8
    «ПСЖ» должен продать Неймара, чтобы сдержать обещание перед Мбаппе 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2023 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 