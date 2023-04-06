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    «ПСЖ» отреагировал на критику Мбаппе: клуб удалил ролик, которым был возмущен Килиан

    «ПСЖ» оперативно отреагировал на критику нападающего Килиана Мбаппе в адрес клуба.

    Ранее 24-летний француз раскритиковал «ПСЖ» за использование его образа в новом рекламном ролике. Мбаппе заявил: Я не согласен с публикацией видео. «ПСЖ» – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен».

    По информации RMC Sport, спустя несколько часов «ПСЖ» удалил видие из публичного доступа в ютубе.

    • В прошлом году француз отказал «Реалу», продлив контракт с «ПСЖ».
    • Мбаппе выступает за парижан с 2017 года, когда перешел из «Монако».
    • Француз получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ».

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    Источник: RMC Sport

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    06.04.2023 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +822

      эд100 6 апреля, 19:19

      он их нагибает, а они ведутся. боязнь его потерять разрушает клуб всё сильнее. этот путь в никуда... Перес в Реале та ещё сволочь, но не дурак. Он никому не позволял мутить воду, и не сломав мбапе к себе не возьмёт.

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