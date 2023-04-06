«ПСЖ» отреагировал на критику Мбаппе: клуб удалил ролик, которым был возмущен Килиан

он их нагибает, а они ведутся. боязнь его потерять разрушает клуб всё сильнее. этот путь в никуда... Перес в Реале та ещё сволочь, но не дурак. Он никому не позволял мутить воду, и не сломав мбапе к себе не возьмёт.
«ПСЖ» оперативно отреагировал на критику нападающего Килиана Мбаппе в адрес клуба.
Ранее 24-летний француз раскритиковал «ПСЖ» за использование его образа в новом рекламном ролике. Мбаппе заявил: Я не согласен с публикацией видео. «ПСЖ» – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен».
По информации RMC Sport, спустя несколько часов «ПСЖ» удалил видие из публичного доступа в ютубе.