Червиченко: «Спартак» пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал встречи представителей московского клуба с руководством судейского корпуса РФС.

«Стали ли «Спартак» лучше судить после последних встреч руководства? Понимаете, клуб истерит на этой теме. И пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству.

Мне эта тактика не нравится. Потому что ей могут начать пользоваться все. Сегодня одни истерят, завтра другие.

«Ростов» же спокойно себя ведет. Хотя вчера Безбородов не поставил стопроцентный пенальти. Но у нас принимаются только истерики «Спартака». Остальные остаются без реакции.

Я не знаю, на чем «Спартак» сейчас концентрируется. После большого перерыва они собирались завоевывать чемпионство. Догонять и перегонять «Зенит». Через три-четыре тура сказки рушатся, и начинается концентрация на другой теме.

Последние их выступления говорят, что не только в чемпионате, но и в Кубке им ничего не светит. Разве что какая-то случайность, и что-то проскочит», – сказал Червиченко.