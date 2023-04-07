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  • Червиченко: «Спартак» пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству»

Червиченко: «Спартак» пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству»

7 апреля 2023, 15:56
14

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал встречи представителей московского клуба с руководством судейского корпуса РФС.

«Стали ли «Спартак» лучше судить после последних встреч руководства? Понимаете, клуб истерит на этой теме. И пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству.

Мне эта тактика не нравится. Потому что ей могут начать пользоваться все. Сегодня одни истерят, завтра другие.

«Ростов» же спокойно себя ведет. Хотя вчера Безбородов не поставил стопроцентный пенальти. Но у нас принимаются только истерики «Спартака». Остальные остаются без реакции.

Я не знаю, на чем «Спартак» сейчас концентрируется. После большого перерыва они собирались завоевывать чемпионство. Догонять и перегонять «Зенит». Через три-четыре тура сказки рушатся, и начинается концентрация на другой теме.

Последние их выступления говорят, что не только в чемпионате, но и в Кубке им ничего не светит. Разве что какая-то случайность, и что-то проскочит», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» упустил 2-е место в РПЛ и вылетел из верхней сетки Fonbet Кубка России.
  • После зимней паузы команда одержала 3 победы в 8 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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Persona_non_Grata
1680873167
Комфортное для Спартака судейство - это честное, не предвзятое и без ***** стандартов !!! Думаю, что такое судейство было бы одобрено практически всеми клубами, ну разумеется за исключением Зенита !!! ))
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eugen-han
1680875472
Спартаку грех жаловаться, потому что их судят более мягче, нежели остальные команды, но им этого мало, так как наверное хотят чтобы их судили примерно так, как в 90-е, когда почти в каждом матче ставили пенальти(им достаточно было просто упасть в штрафной соперника).
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NewLife
1680879077
"«Спартак» пытается склонить арбитров" Тебя, чувствуется, немытый РБ Спорт уже склонил в определенную коленно-локтевую позу, поэтому сам истеришь как б.лядь. Интересно, они тебе платят ?
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alefreddy
1680902726
Червь опять со своим очередным негативом
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