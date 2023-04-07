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    Червиченко: «Спартак» пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал встречи представителей московского клуба с руководством судейского корпуса РФС.

    «Стали ли «Спартак» лучше судить после последних встреч руководства? Понимаете, клуб истерит на этой теме. И пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству.

    Мне эта тактика не нравится. Потому что ей могут начать пользоваться все. Сегодня одни истерят, завтра другие.

    «Ростов» же спокойно себя ведет. Хотя вчера Безбородов не поставил стопроцентный пенальти. Но у нас принимаются только истерики «Спартака». Остальные остаются без реакции.

    Я не знаю, на чем «Спартак» сейчас концентрируется. После большого перерыва они собирались завоевывать чемпионство. Догонять и перегонять «Зенит». Через три-четыре тура сказки рушатся, и начинается концентрация на другой теме.

    Последние их выступления говорят, что не только в чемпионате, но и в Кубке им ничего не светит. Разве что какая-то случайность, и что-то проскочит», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» упустил 2-е место в РПЛ и вылетел из верхней сетки Fonbet Кубка России.
    • После зимней паузы команда одержала 3 победы в 8 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.04.2023 15:56
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2356

      alefreddy 14 часов назад

      Червь опять со своим очередным негативом

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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 17 часов назад

      «Спартак» пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству.
      А судьи на поле склоняют Спартака как им захочется. Ржу прям...)))

      1
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 20 часов назад

      Эту жирную ростовскую свиноматку можно в любое время суток спросить о Спартаке , даже если он не играл , и услышишь массу негатива.
      Его для этого и держат в информационном поле.

      3
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 21 час назад

      "«Спартак» пытается склонить арбитров"
      Тебя, чувствуется, немытый РБ Спорт уже склонил в определенную коленно-локтевую позу, поэтому сам истеришь как б.лядь. Интересно, они тебе платят ?

      2
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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 21 час назад

      Сви ньи хотят восстановить статус кво, чтобы судьи были их братьями как все годы, когда их они тащили. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +472

      eugen-han 22 часа назад

      Спартаку грех жаловаться, потому что их судят более мягче, нежели остальные команды, но им этого мало, так как наверное хотят чтобы их судили примерно так, как в 90-е, когда почти в каждом матче ставили пенальти(им достаточно было просто упасть в штрафной соперника).

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > eugen-han 21 час назад

      Отрицаешь наличие судейских ошибок ( надеюсь, что не умысла ) лишивших Спартак достаточно существенного количества очков в последние годы, но конкретно в этом сезоне, а еще конкретнее этой весной ???

      1
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      Рейтинг: +472

      eugen-han > Persona_non_Grata 21 час назад

      То же самое можно сказать про любую команду РПЛ, но повторюсь, что Спартаку в этом отношении грех жаловаться. Всё познается в сравнении, которое не в пользу Спартака, потому что некоторые команды в более худшем положении из-за судейства. Просто кто-то не видит дальше своего носа и не хочет иметь обзор полной картины судейских ошибок в целом.
      Безусловно судьи меньше ошибаются в отношении Зенита,- это факт.

      1
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > eugen-han 18 часов назад

      Ну если другие команды готовы оставаться в положении "терпилы", это их выбор (((

      0
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      Рейтинг: +474

      Vratarь > Persona_non_Grata 16 часов назад

      Конечно, всех судят одинаково! Неужели вы не замечаете? Ну
      взрослые же люди, мужики тем более, а всё как бабы - нас, ды они. О засуживании своего клуба могут в любом городе вам напеть. Вы верите? Почему же верите, что ваш клуб засуживают. Не по-взрослому это, не по-мужицки, не по-пацански.

      2
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Vratarь 15 часов назад

      Верю фактам, а не аргументам типа - "это не по-пацански", еще растопыренных пальцев не хватает )))

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Давай факты что "гаспромфсёкупил" : платёжки , реквизиты .....

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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 часа назад

      Что за манера лезть в чужие разговоры со СВОЕЙ ТЕМОЙ ?!(((

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Встань у зеркала и повтори свой вопрос .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 часа назад

      Посмотри в моё зеркало - кто там ? )))

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      Рейтинг: +793

      rac531 22 часа назад

      В 20-м туре РПЛ пробил 13-й пенальти за сезон, повторив рекорд лиги.

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      Рейтинг: +29100

      JTherry > rac531 22 часа назад

      Ростов пробил уже 14 (!!!) пенальти, однако, и "Ростов не истерит", когда Комличенко их выпрашивает у судей, которые всегда благосклонны к команде тренера сборной...) червь, такой червячок, ростовский жулик..!

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      Рейтинг: +55359

      MaxRnD > JTherry 21 час назад

      А что случилось, что вчера стали неблагосклонны ? Или пеналя, а потом через время КК на Байрамяне не было ? Или только языком потрепать, забывая матчи а-ля Спартак - Локомотив ?

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      Рейтинг: +29100

      JTherry > MaxRnD 21 час назад

      учитывая "актерские способности" Байрамяна и Комличенко, судьи на ВАР могли стать не вполне "благосклонными" к постоянным падениям этих персонажей в штрафной, судейские решения разве поймешь..? и что же особенного случилось в матче Спартак-Локо: пенальти были законными, перебивали их потому что вратарь раньше времени выскочил из ворот, все нормуль..! и кто после этого "треплет языком"..?))

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      Рейтинг: +55359

      MaxRnD > JTherry 21 час назад

      Ты вчерашнюю игру смотрел ?

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      Ответить
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З > MaxRnD 20 часов назад

      Ты уже всех достал с Байромяном. В обзорах даже момент этот не транслировали , только в твоём воспалённом мозгу отпечаталось.
      Олух , ты сам игру смотришь или пенальти ждёшь ? Вчера Ростов наконец то ИГРАЛ и сразу Коля выглядит некчёмной единицей.

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      Рейтинг: +55359

      MaxRnD > Алексей З 7 часов назад

      Чепуха убогая, ты не тужься так, ибо твои слюнявые опусы, кроме брезгливой жалости к тебе, у меня никаких эмоций не вызывают от слова совсем

      0
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata 22 часа назад

      Комфортное для Спартака судейство - это честное, не предвзятое и без ***** стандартов !!! Думаю, что такое судейство было бы одобрено практически всеми клубами, ну разумеется за исключением Зенита !!! ))

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 21 час назад

      ***** = д в о й н ы х ( ну если кто не понял )

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 18 часов назад

      Оно и так одобрено всеми клубами , только Спартак один "ёрзает" да ноет .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 17 часов назад

      Все остальные просто смирились и молча скрежещут зубами и только Спартак пытается бороться с несправедливостью, судейским беспределом и гнетом, что символично - название обязывает !!! )))
      Извините, если прозвучало пафосно )))

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 17 часов назад

      Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать! (с)

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 14 часов назад

      Только если хронологию событий увековечивать - нет способностей к фантазированию и придумыванию сюжетов ...

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Не надо скромничать , у тебя не просто способности - у тебя талант .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 часа назад

      Не льсти мне, а то я решу, что ты ко мне подкатываешь - а я не "вашего поля ягода" )))

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Чего брешешь , яж по зареме специализируюсь . Или память отшибло ?
      Зато ты тут ко всяким мразям "подкатываешь" . У тебя там уже цельная плантация "ягод" .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 часа назад

      Моя цель благая - просветительская и если я и общаюсь с разными мразями, то исключительно в целях попытки их перевоспитания, пробуждения в них духовности, попытки возродить ростки разума в их головах !!! )))

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Цинично и не смешно .

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      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 часа назад

      А по моему норм ...И в чем цинизм не понятно ???

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      ...
      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 3 часа назад

      То что тебе "не понято" мог бы не сообщать - это лишнее .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 3 часа назад

      Ну раз не можешь объяснить, то ... А если мне что-то не понятно, я не боюсь признать.

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 3 часа назад

      "Не хочу" и "не могу" - две большие разницы .

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 2 часа назад

      "Я не насильник, поверь мне Зина ... )))" ( и имя то как удачно попало ) - НЕ ХОЧЕШЬ или не можешь - не объясняй...

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