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    • Червиченко предрек проблемы в случае возвращения российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

    Червиченко предрек проблемы в случае возвращения российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко убежден, что возможное снятие санкций с российского футбола не пройдет гладко.

    Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    «Посмотрим, что будет дальше. Пока в это верится с трудом, но все может быть. Не знаю, возможно, через какое‑то время ситуация коренным образом поменяется. Все зависит от того, каково будет политическое решение.

    Но, если даже и будет необходимое политическое решение, все равно остается группа государств, которые будут изображать из себя неудовлетворeнных старых дев и которые не захотят иметь с Россией дело. Это Прибалтика, Скандинавия, наверное, Польша, Чехия.

    Так что не таким простым будет это возвращение. Они скажут: не хотим играть, и вряд ли кто‑то им будет поражение техническое засчитывать. Если бы такая «вонючка» была одна, а когда их несколько, это весомо.

    Так что нет уверенности в том, что, если даже будет возвращение, то оно будет полноценным. Не исключаю даже, что какие‑то матчи будут играться на нейтральных полях», – сказал Червиченко.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.12.2024 23:23
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    Комментарии (8)
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    TIMOTHY
    1734727526
    Это так и будет
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    Интерес
    1734728139
    СМешно рассуждать на эту тему,в отрыве от реализации политических амбиций сторон.Поделят большие игроки мир по новой,и всем карликам,ныне чувствующим себя мифическими Левиафанами демократии,останется выбор :смириться с действительностью,или гордо удалиться от корыта.Что,им впервой,что-ли? И покрупнее игроки стремительно вливались в "коалицию победителей",внезапно отрезвев.А пока это кажется несбыточным только тем,кто плохо знает историю.Или пытается сочинить новую,свою.
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    DMитрий
    1734728762
    Для старых дев нужен конкретный фалоиметатор. Им может стать судья, но дело в том, что самой главной «вонючка» как раз им и будет. Нас будут топить при первой же предоставившейся возможности и чтобы этого не произошло заставят заслать монет в федерацию. Навряд ли кто-то будет ворочить нос по типу, - играть с русскими не будем и устраивать детсад. Могут повозникать на стадии допуска, а потом будут играть как миленькие. Но... будет ли это честный СПОРТ?
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    serhio80
    1734730244
    Это всё понятно, но кто такой червь чтобы его мнением интересоваться?)
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    serhio80
    1734730717
    ********* могут конечно возникать, но кто их слушать будет, если будет допуск турнирам? Проблемы будут с логистикой, с безопасностью... Но вот проблемы ********** точно никого волновать не будут, не вышли на игру значит технарь ловите)
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    alex1951
    1734733924
    Чего вы все тут кудахчете,как куры на насесте? Еще никто никуда не прошел.Раз. И два. Если и пройдут ,то все рос.клубы под защитой УЕФА. Будут фулюганить,то им кирдык. Таким макаром Руссия и до финала добежит))))
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    Дед otmoros
    1734738931
    Ни кто , ни кого в ближайшие 10 - 15 лет не вернёт. И неочем тут тут трындеть.
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