Червиченко предрек проблемы в случае возвращения российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко убежден, что возможное снятие санкций с российского футбола не пройдет гладко.

Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Посмотрим, что будет дальше. Пока в это верится с трудом, но все может быть. Не знаю, возможно, через какое‑то время ситуация коренным образом поменяется. Все зависит от того, каково будет политическое решение.

Но, если даже и будет необходимое политическое решение, все равно остается группа государств, которые будут изображать из себя неудовлетворeнных старых дев и которые не захотят иметь с Россией дело. Это Прибалтика, Скандинавия, наверное, Польша, Чехия.

Так что не таким простым будет это возвращение. Они скажут: не хотим играть, и вряд ли кто‑то им будет поражение техническое засчитывать. Если бы такая «вонючка» была одна, а когда их несколько, это весомо.

Так что нет уверенности в том, что, если даже будет возвращение, то оно будет полноценным. Не исключаю даже, что какие‑то матчи будут играться на нейтральных полях», – сказал Червиченко.