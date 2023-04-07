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    Стало известно, сколько заработали ЦСКА и «Урал» за выход в финал Fonbet Кубка России

    В Fonbet Кубке России осталось шесть участников.

    В Пути РПЛ ЦСКА и «Урал» проведут два финальных матча.

    В Пути Регионов «Спартак» сыграет с «Акроном», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов» во втором этапе 1/2 финала.

    Общая сумма призовых в турнире – 1 миллиард 513 миллионов рублей.

    За выход в финал Пути РПЛ ЦСКА и «Урал» получат по 25,3 миллиона рублей.

    Вылетевшие из Пути РПЛ в Путь Регионов «Спартак» и «Крылья» заработали по 5,4 миллиона рублей.

    Вышедшие во второй этап 1/2 финала Пути Регионов «Акрон» и «Краснодар» получат по 5,38 миллиона рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2023 15:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1068

      Таврида 22 часа назад

      "В Пути РПЛ", "В Пути Регионов". У самурая нет цели, только путь...

      1
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      Рейтинг: +2356

      alefreddy 22 часа назад

      призовой фонд большой но пока всем дают крохи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      witalik > alefreddy 22 часа назад

      Вы забываете, что должностные лица из РФС И РПЛ, придумавшие, организовавшие и сумевшие провести столь помпёзный турнир, должны быть поощрены материально...Да и господина Дюкова тоже надо премировать..

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