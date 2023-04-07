Стало известно, сколько заработали ЦСКА и «Урал» за выход в финал Fonbet Кубка России

В Fonbet Кубке России осталось шесть участников.
В Пути РПЛ ЦСКА и «Урал» проведут два финальных матча.
В Пути Регионов «Спартак» сыграет с «Акроном», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов» во втором этапе 1/2 финала.
Общая сумма призовых в турнире – 1 миллиард 513 миллионов рублей.
За выход в финал Пути РПЛ ЦСКА и «Урал» получат по 25,3 миллиона рублей.
Вылетевшие из Пути РПЛ в Путь Регионов «Спартак» и «Крылья» заработали по 5,4 миллиона рублей.
Вышедшие во второй этап 1/2 финала Пути Регионов «Акрон» и «Краснодар» получат по 5,38 миллиона рублей.
Источник: «Матч ТВ»