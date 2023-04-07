Бальде объяснил, почему отпраздновал гол «Уралу» жестом «часы»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде рассказал, почему отпраздновал гол жестом «часы» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России с «Уралом» (1:2).

«Почему отпраздновал гол жестом «часы»? Я хотел сказать, что моe время пришло. Много работал, чтобы помогать команде, – я хочу забивать. Мой час пришeл», – сказал Бальде.

Бальде в матче с «Уралом» впервые вышел в старте «Спартака».

Осенью он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

«Спартак» вылетел в Путь регионов Fonbet Кубка России.

Фото: «Матч Премьер».