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    Бальде объяснил, почему отпраздновал гол «Уралу» жестом «часы»

    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде рассказал, почему отпраздновал гол жестом «часы» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России с «Уралом» (1:2).

    «Почему отпраздновал гол жестом «часы»? Я хотел сказать, что моe время пришло. Много работал, чтобы помогать команде, – я хочу забивать. Мой час пришeл», – сказал Бальде.

    • Бальде в матче с «Уралом» впервые вышел в старте «Спартака».
    • Осенью он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
    • «Спартак» вылетел в Путь регионов Fonbet Кубка России.

    Фото: «Матч Премьер».

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.04.2023 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2356

      alefreddy 22 часа назад

      забить забил а сколько промазал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 7 апреля, 10:12

      Если парень рвется забивать, зачем ему мешать? Вот Игнатов например как игрок атакующей линии слабо выглядит. Может их поменять местами?

      2
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 7 апреля, 13:26

      У нас травмирован Промес и СОВЕРШЕННО никакой Николсон - думаю шанс себя проявить определенно есть .

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