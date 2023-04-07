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Аршавин объяснил, почему «Спартак» перестал побеждать

7 апреля 2023, 07:48
3

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал спад в игре «Спартака».

– С чем связываете стагнацию «Спартака»: чудеса Абаскаля закончились или просто невезение?

– Мне кажется, что Абаскаль все равно хорошо работает. Никто не ожидал, что команда будет так хорошо играть, в том числе и я. Просто, видимо, они слишком хорошо начали весеннюю часть сезона. Все ожидали, что так дальше и продолжится. Но качество и мастерство молодых игроков не настолько высоко.

Когда они были в себе уверены ментально, то всех обыгрывали. Как только получили одну оплеуху, так сразу все изменилось. А если б мастерство было!.. Потеряли уверенность, и качество просело сразу же.

Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в «Спартаке» объяснима. Но думаю, что сейчас еще Промес наверстает.

  • Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
  • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
  • «Спартак» вылетел в Путь регионов в Кубке.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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zigbert
1680849278
Правильные мысли от Аршавина. Хотя это и не является каким то новым открытием. Игра молодых футболистов, и не только в Спартаке, не отличается стабильностью. Для формирования таких игроков нужно время. Однако не всегда удается разглядеть будущие таланты. А когда команда попадает в полосу неудач у них получается неуверенность в своих силах, закомплексованность.
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Опорник84
1680852783
Не много не соглашусь ,22, а 23 года тем более, это уже в футболе не совсем молодость, в 30 уже завязывать пора. Класс футболистов в целом, слаб. И приезжают к нам в основном, то что не нужно в европе. Несколько лет назад , леги были по сильнее чем сейчас.
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NewLife
1680853410
Грамотные оценки ! Спасибо, Андрей.
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