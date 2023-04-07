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    Аршавин объяснил, почему «Спартак» перестал побеждать

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал спад в игре «Спартака».

    – С чем связываете стагнацию «Спартака»: чудеса Абаскаля закончились или просто невезение?

    – Мне кажется, что Абаскаль все равно хорошо работает. Никто не ожидал, что команда будет так хорошо играть, в том числе и я. Просто, видимо, они слишком хорошо начали весеннюю часть сезона. Все ожидали, что так дальше и продолжится. Но качество и мастерство молодых игроков не настолько высоко.

    Когда они были в себе уверены ментально, то всех обыгрывали. Как только получили одну оплеуху, так сразу все изменилось. А если б мастерство было!.. Потеряли уверенность, и качество просело сразу же.

    Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в «Спартаке» объяснима. Но думаю, что сейчас еще Промес наверстает.

    • Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
    • «Спартак» вылетел в Путь регионов в Кубке.

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    Источник: Sport24

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    07.04.2023 07:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4798

      Питерский князь 7 апреля, 11:05

      СпартаГ позорище, днище.
      СпартаГу пора в пердив!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 7 апреля, 10:43

      Грамотные оценки ! Спасибо, Андрей.

      1
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      Рейтинг: +3295

      Опорник84 7 апреля, 10:33

      Не много не соглашусь ,22, а 23 года тем более, это уже в футболе не совсем молодость, в 30 уже завязывать пора. Класс футболистов в целом, слаб. И приезжают к нам в основном, то что не нужно в европе. Несколько лет назад , леги были по сильнее чем сейчас.

      0
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      Рейтинг: +101195

      zigbert 7 апреля, 09:34

      Правильные мысли от Аршавина. Хотя это и не является каким то новым открытием. Игра молодых футболистов, и не только в Спартаке, не отличается стабильностью. Для формирования таких игроков нужно время. Однако не всегда удается разглядеть будущие таланты. А когда команда попадает в полосу неудач у них получается неуверенность в своих силах, закомплексованность.

      2
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 08:04

      Соглашусь .
      Пропала уверенность у россиян, да и физически подсели, с этим Кубком , играть на 3-4 день молодняк не выдержал.

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