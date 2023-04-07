Аршавин объяснил, почему «Спартак» перестал побеждать

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал спад в игре «Спартака».

– С чем связываете стагнацию «Спартака»: чудеса Абаскаля закончились или просто невезение?

– Мне кажется, что Абаскаль все равно хорошо работает. Никто не ожидал, что команда будет так хорошо играть, в том числе и я. Просто, видимо, они слишком хорошо начали весеннюю часть сезона. Все ожидали, что так дальше и продолжится. Но качество и мастерство молодых игроков не настолько высоко.

Когда они были в себе уверены ментально, то всех обыгрывали. Как только получили одну оплеуху, так сразу все изменилось. А если б мастерство было!.. Потеряли уверенность, и качество просело сразу же.

Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в «Спартаке» объяснима. Но думаю, что сейчас еще Промес наверстает.