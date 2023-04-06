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    «Краснодар» – «Ростов»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России

    «Краснодар» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

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    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Черников, Баньяц, Батчи, Кади, Кордоба.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелехин, Глебов, Тугарев, Селява, Щетинин, Полоз, Голенков.

    «Краснодар» одержал четыре победы над «Ростовом» в пяти последних матчах.

    Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 19:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 6 апреля, 19:20

      Ростов выставил дубль.

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