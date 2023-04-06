«Краснодар» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.

Начало – в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Черников, Баньяц, Батчи, Кади, Кордоба.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелехин, Глебов, Тугарев, Селява, Щетинин, Полоз, Голенков.

«Краснодар» одержал четыре победы над «Ростовом» в пяти последних матчах.

Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»