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    «Европа еще будет бегать за нами»: в Госдуме отреагировали на слова Чеферина о снятии бана с России

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил заявление президента УЕФА об отстранении российского футбола.

    По словам Александера Чеферина, снять бан будет очень сложно, пока идет СВО.

    «Все это ожидаемо. Вероятность возвращения нашего футбола на международную арену была низкая, а теперь мы получили подтверждение этому. То, что не должно было произойти, произошло.

    РФС надо двигаться своим путем, не смотреть на УЕФА. Нужно думать о развитии российского футбола и не закрываться от мира. Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу.

    Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Еще не понятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», – сказал Свищев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2023 09:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1258

      mama1991 6 апреля, 14:15

      Че вы тут поете? Расскажите мне что страна потеряла из за бана уефа?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2077

      jek718875 6 апреля, 13:59

      Геморройный Свищщщщььь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +466

      aldo conte 6 апреля, 11:11

      Delirium tremens - белая горячка. Но у нас хорошие врачи и не таких безнадежных больных лечили.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа > aldo conte 6 апреля, 11:45

      Таких не лечили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14413

      Skull_Boy 6 апреля, 10:51

      Сказочный идиот и что с России можно поиметь кроме спонсорства от Газпрома, но и он не нужен

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      Чехов на Садовой 6 апреля, 10:44

      Не Свищёв а Свистунов. Ля, ля как обычно. А сами футбол фануйдитом убивают! Противно , вонюче и мерзко...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +17952

      NewLife 6 апреля, 10:24

      Чем то напоминает треп об импортозамещении))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 6 апреля, 10:24

      Интересно, за кем будет бегать? Дима, футбол не керлинг, шваброй не помашешь........

      3
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