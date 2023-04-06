«Европа еще будет бегать за нами»: в Госдуме отреагировали на слова Чеферина о снятии бана с России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил заявление президента УЕФА об отстранении российского футбола.

По словам Александера Чеферина, снять бан будет очень сложно, пока идет СВО.

«Все это ожидаемо. Вероятность возвращения нашего футбола на международную арену была низкая, а теперь мы получили подтверждение этому. То, что не должно было произойти, произошло.

РФС надо двигаться своим путем, не смотреть на УЕФА. Нужно думать о развитии российского футбола и не закрываться от мира. Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу.

Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Еще не понятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», – сказал Свищев.