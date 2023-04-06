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  • «Европа еще будет бегать за нами»: в Госдуме отреагировали на слова Чеферина о снятии бана с России

«Европа еще будет бегать за нами»: в Госдуме отреагировали на слова Чеферина о снятии бана с России

6 апреля 2023, 09:35
7

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил заявление президента УЕФА об отстранении российского футбола.

По словам Александера Чеферина, снять бан будет очень сложно, пока идет СВО.

«Все это ожидаемо. Вероятность возвращения нашего футбола на международную арену была низкая, а теперь мы получили подтверждение этому. То, что не должно было произойти, произошло.

РФС надо двигаться своим путем, не смотреть на УЕФА. Нужно думать о развитии российского футбола и не закрываться от мира. Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу.

Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Еще не понятно, кто больше потерял. Европа потом еще будет бегать за нами», – сказал Свищев.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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ilichkadr
1680765878
Интересно, за кем будет бегать? Дима, футбол не керлинг, шваброй не помашешь........
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NewLife
1680765895
Чем то напоминает треп об импортозамещении))
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Чехов на Садовой
1680767082
Не Свищёв а Свистунов. Ля, ля как обычно. А сами футбол фануйдитом убивают! Противно , вонюче и мерзко...
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Skull_Boy
1680767499
Сказочный идиот и что с России можно поиметь кроме спонсорства от Газпрома, но и он не нужен
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aldo conte
1680768676
Delirium tremens - белая горячка. Но у нас хорошие врачи и не таких безнадежных больных лечили.
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jek718875
1680778751
Геморройный Свищщщщььь
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