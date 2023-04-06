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    Аршавин объяснил разгромную победу «Реала» над «Барселоной»

    Андрей Аршавин оценил результат ответного полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

    • Мадридцы в гостях разгромили соперника со счетом 4:0.
    • По сумме двух встреч – 4:1 в пользу «Реала».
    • В финале Кубка команда сыграет с «Осасуной».

    «Барселона» неожиданно вроде проиграла. Но везде все хорошо не бывает при экономических проблемах.

    «Барселоне» пришлось раскрыться. А у «Реала» настолько высокий уровень профессионализма, что они наказывают», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2023 09:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17406

      Garrincha58 6 апреля, 13:09

      ерунду какую то брякнул лучше бы больше своими непосредственными делами в клубе занимался а то постоянно торчит на Матче, за что получает деньги в Зените не понятно

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      Рейтинг: +207

      СССР 1985 > Garrincha58 6 апреля, 13:18

      Ерунду брякаешь ты.

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