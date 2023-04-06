Аршавин объяснил разгромную победу «Реала» над «Барселоной»

Андрей Аршавин оценил результат ответного полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

Мадридцы в гостях разгромили соперника со счетом 4:0.

По сумме двух встреч – 4:1 в пользу «Реала».

В финале Кубка команда сыграет с «Осасуной».

«Барселона» неожиданно вроде проиграла. Но везде все хорошо не бывает при экономических проблемах.

«Барселоне» пришлось раскрыться. А у «Реала» настолько высокий уровень профессионализма, что они наказывают», – сказал Аршавин.