Аршавин объяснил разгромную победу «Реала» над «Барселоной»

ерунду какую то брякнул лучше бы больше своими непосредственными делами в клубе занимался а то постоянно торчит на Матче, за что получает деньги в Зените не понятно
Андрей Аршавин оценил результат ответного полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».
- Мадридцы в гостях разгромили соперника со счетом 4:0.
- По сумме двух встреч – 4:1 в пользу «Реала».
- В финале Кубка команда сыграет с «Осасуной».
«Барселона» неожиданно вроде проиграла. Но везде все хорошо не бывает при экономических проблемах.
«Барселоне» пришлось раскрыться. А у «Реала» настолько высокий уровень профессионализма, что они наказывают», – сказал Аршавин.