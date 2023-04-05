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    Акинфеев не попал в основу на игру с «Крыльями»: врач назвал причину

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеева начнет кубковый матч против «Крыльев Советов» на скамейке запасных.

    «По медицинским показаниям сегодня недоступны Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов. У Акинфеева проблемы со здоровьем, которые связаны в том числе с не очень высоким качеством поля в Воронеже. В связи с этим он начнeт игру не в стартовом составе.

    Очень надеемся, что проблема скоро будет решена», – сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

    • Игра в Москве начнется в 19:30.
    • В 1-м матче команды сыграли 2:2.
    • Игроки ЦСКА выйдут на матч в форме, посвященной Акинфееву.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2023 19:05
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