Акинфеев не попал в основу на игру с «Крыльями»: врач назвал причину

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеева начнет кубковый матч против «Крыльев Советов» на скамейке запасных.

«По медицинским показаниям сегодня недоступны Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов. У Акинфеева проблемы со здоровьем, которые связаны в том числе с не очень высоким качеством поля в Воронеже. В связи с этим он начнeт игру не в стартовом составе.

Очень надеемся, что проблема скоро будет решена», – сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов.