Акинфеев не попал в основу на игру с «Крыльями»: врач назвал причину

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеева начнет кубковый матч против «Крыльев Советов» на скамейке запасных.
«По медицинским показаниям сегодня недоступны Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов. У Акинфеева проблемы со здоровьем, которые связаны в том числе с не очень высоким качеством поля в Воронеже. В связи с этим он начнeт игру не в стартовом составе.
Очень надеемся, что проблема скоро будет решена», – сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов.
- Игра в Москве начнется в 19:30.
- В 1-м матче команды сыграли 2:2.
- Игроки ЦСКА выйдут на матч в форме, посвященной Акинфееву.
Источник: «Чемпионат»