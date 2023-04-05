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    ЦСКА сыграет с «Крыльями» в форме, посвященной Акинфееву

    ЦСКА выйдет на матч с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России в специальной форме.

    На форме ЦСКА будет эмблема, посвященная 20-летию со дня дебюта вратаря Игоря Акинфеева за московский клуб.

    • 29 марта 2003 года 16-летний вратарь вышел на замену в матче 1/8 финала Кубка РФПЛ против «Зенита» (3:1) на «Петровском».
    • Через 2 года ЦСКА с Акинфеевым выиграл Кубок УЕФА.
    • Игрок – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    05.04.2023 18:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +267

      Burtaze 5 апреля, 18:31

      а сам Игорь не в старте на матч..Сычевой накидает Торопу не торопясь целое лукошко...

      0
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      Рейтинг: +1641

      Fialet > Burtaze 5 апреля, 19:49

      Сычевой может и накидал бы, но Писцанский может накидать только в свои штаны.

      0
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      Рейтинг: +1513

      вальтер79 5 апреля, 18:21

      круто по любому уважуха Игорек кипер крутой

      2
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      Рейтинг: +738

      egor tikhonov > вальтер79 5 апреля, 19:12

      согласен. круче него в лиге чемпионов не было и не будет...)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1513

      вальтер79 > egor tikhonov 5 апреля, 20:24

      ну в лиге чемпионов все наши голкиперы крутые спору нет))))

      0
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