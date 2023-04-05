ЦСКА сыграет с «Крыльями» в форме, посвященной Акинфееву

ЦСКА выйдет на матч с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России в специальной форме.

На форме ЦСКА будет эмблема, посвященная 20-летию со дня дебюта вратаря Игоря Акинфеева за московский клуб.