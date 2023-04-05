ЦСКА сыграет с «Крыльями» в форме, посвященной Акинфееву

а сам Игорь не в старте на матч..Сычевой накидает Торопу не торопясь целое лукошко...
ЦСКА выйдет на матч с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России в специальной форме.
На форме ЦСКА будет эмблема, посвященная 20-летию со дня дебюта вратаря Игоря Акинфеева за московский клуб.
- 29 марта 2003 года 16-летний вратарь вышел на замену в матче 1/8 финала Кубка РФПЛ против «Зенита» (3:1) на «Петровском».
- Через 2 года ЦСКА с Акинфеевым выиграл Кубок УЕФА.
- Игрок – воспитанник ЦСКА.