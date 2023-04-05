Цыпченко: «Крылья» переиграли ЦСКА. Просто невезение какое-то»

Если переиграли, то где голы? Цыпченко должен знать, что футбол не фигурное катание, где победителя определяют так, что сам чёрт ногу сломит. В футболе всё просто, кто больше забил, тот и победил.
Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко подытожил ответный кубковый матч против ЦСКА (0:1).
«Очередной раз просто невезение какое‑то. Играли лучше соперника и, считаю, переиграли ЦСКА.
По игре мы не должны находиться там, где находимся. Ряд обидных поражений, которые я даже не знаю, как объяснить», – сказал Цыпченко.
- Матч в поле судил петербуржец Артем Любимов.
- Автогол забил игрок «Крыльев» Гленн Бейл.
- ЦСКА в финале Пути РПЛ сыграет с «Уралом».