Цыпченко: «Крылья» переиграли ЦСКА. Просто невезение какое-то»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко подытожил ответный кубковый матч против ЦСКА (0:1).

«Очередной раз просто невезение какое‑то. Играли лучше соперника и, считаю, переиграли ЦСКА.

По игре мы не должны находиться там, где находимся. Ряд обидных поражений, которые я даже не знаю, как объяснить», – сказал Цыпченко.