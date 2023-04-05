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    Цыпченко: «Крылья» переиграли ЦСКА. Просто невезение какое-то»

    Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко подытожил ответный кубковый матч против ЦСКА (0:1).

    «Очередной раз просто невезение какое‑то. Играли лучше соперника и, считаю, переиграли ЦСКА.

    По игре мы не должны находиться там, где находимся. Ряд обидных поражений, которые я даже не знаю, как объяснить», – сказал Цыпченко.

    • Матч в поле судил петербуржец Артем Любимов.
    • Автогол забил игрок «Крыльев» Гленн Бейл.
    • ЦСКА в финале Пути РПЛ сыграет с «Уралом».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    05.04.2023 22:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +311

      cska1948 6 апреля, 19:23

      Если переиграли, то где голы? Цыпченко должен знать, что футбол не фигурное катание, где победителя определяют так, что сам чёрт ногу сломит. В футболе всё просто, кто больше забил, тот и победил.

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      Рейтинг: +556

      CSKA №1 6 апреля, 10:06

      Ну считай дальше,а ЦСКА идет дальше.Всегда только языком мелит,раз вы лучше были что ж не выиграли тогда!!!???

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