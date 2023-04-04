Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» в Fonbet Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на поражение от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
— Нет ощущения, что если бы в строю были бы футболисты стартового состава, то результат был бы другим?
— Это всe предположения, не хочу даже об этом рассуждать. Говорить о том, что кто бы мог быть, было бы неуважением к тем ребятам, кто был на поле. У нас были моменты, чтобы выходить вперед, Максименко также делал хорошие сейвы.
Соперник забил два невероятных мяча, с 24 и 25 метров, поздравляю автора второго гола особенно. Думаю, это его первый такой гол в карьере, в одно касание и с левой ноги.
- «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
- Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»