Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» в Fonbet Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на поражение от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

— Нет ощущения, что если бы в строю были бы футболисты стартового состава, то результат был бы другим?

— Это всe предположения, не хочу даже об этом рассуждать. Говорить о том, что кто бы мог быть, было бы неуважением к тем ребятам, кто был на поле. У нас были моменты, чтобы выходить вперед, Максименко также делал хорошие сейвы.

Соперник забил два невероятных мяча, с 24 и 25 метров, поздравляю автора второго гола особенно. Думаю, это его первый такой гол в карьере, в одно касание и с левой ноги.