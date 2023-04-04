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    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» в Fonbet Кубке России

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на поражение от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    — Нет ощущения, что если бы в строю были бы футболисты стартового состава, то результат был бы другим?

    — Это всe предположения, не хочу даже об этом рассуждать. Говорить о том, что кто бы мог быть, было бы неуважением к тем ребятам, кто был на поле. У нас были моменты, чтобы выходить вперед, Максименко также делал хорошие сейвы.

    Соперник забил два невероятных мяча, с 24 и 25 метров, поздравляю автора второго гола особенно. Думаю, это его первый такой гол в карьере, в одно касание и с левой ноги.

    • «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
    • Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2023 19:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3282

      Опорник84 16 часов назад

      На кубок шанс ещё остался. А вот в первенстве больше оступаться нельзя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33605

      oyabun 16 часов назад

      А где объяснения, почему давно нет побед, зато есть серия поражений и ничьих?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1714

      22 raza chemp 17 часов назад

      Спартаку как всегда забивают свои воспитанники или леги которые не даютвали больше 5 лет

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