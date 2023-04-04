«Невероятные дебилы»: Канчельскис раскритиковал российский футбол

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о частых отставках тренеров в этом сезоне РПЛ.

«Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли. Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка. А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь. Они для моей книги как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха.

У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.

Смена тренера в «Пари НН»? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет. Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать «мы сдаемся». Другого выбора не осталось», — сказал Канчельскис.

9 из 16 команд РПЛ поменяли тренеров в этом сезоне.

Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами