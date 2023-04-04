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    «Невероятные дебилы»: Канчельскис раскритиковал российский футбол

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о частых отставках тренеров в этом сезоне РПЛ.

    «Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли. Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка. А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь. Они для моей книги как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха.

    У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.

    Смена тренера в «Пари НН»? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет. Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать «мы сдаемся». Другого выбора не осталось», — сказал Канчельскис.

    • 9 из 16 команд РПЛ поменяли тренеров в этом сезоне.

    Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak 1 час назад

      Губошлёп.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5456

      neim 1 час назад

      ... " 9 из 16 команд РПЛ поменяли тренеров в этом сезоне " ...
      Десятая на подходе (Динамо).
      Быстрее бы уж. Сил нету смотреть на этого бездаря.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 часа назад

      Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка...
      - Так потому и убрали, что маленький и глупый. Чего непонятно-то?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 3 часа назад

      "Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет."

      Немного биографии:
      "его литовский папа Антанас Канчельскис некогда служил на Украине, женился тут на местной гарной дивчине Жене. Да так и остался на украинской земле жить."

      Плюс ещё и "туманно наальбионился"...
      Гремучая смесь хохла, высокомерного островитянина и потомка "лесных братьев".
      Что, характерно, ЭТО не лечится, поскольку ЭТО - состояние души.

      4
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 3 часа назад

      Ты там с залитыми глазами сидишь? Как это Юран не спас никого?
      В прошлом сезоне вытащил Химки из такого дна, что никто не верил что клуб останется в РПЛ. Это для тебя - не спас?? В этом сезоне Юран поднял Химки в середину турнирной таблицы, пока его не уволили из-за придуря Садыгова. Как уволили - Химки покатились сразу вниз.

      А ты то кого спас хоть раз? "Иногда лучше жевать, чем говорить".

      2
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      Рейтинг: +101462

      sv1969 3 часа назад

      Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка.
      Дааа! Пить по ходу не завязывал! ИдиЁт, как сказал бы герой в исполнении незабвенного Папанова!

      3
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      Рейтинг: +8152

      nik55 3 часа назад

      Канчельскис-----если ты такой умный то почему сам не работаешь тренером----или ты сам тупой как бревно ?

      1
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      Рейтинг: +4486

      Snek > nik55 2 часа назад

      Он не хочет быть ещё одним дебилом, лучше быть умным дофига критиком.

      0
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      Рейтинг: +4154

      raritet 4 часа назад

      До конца мысль не прояснена. Понятно, что и сам Канчельскис ничем не лучше условного Юрана. Но на его месте я бы пошел уже Вабанк. Речь фактически уже не о ФУТБОЛЕ , а о ЦИРКЕ. Именно так воспринимается сейчас это шоу. Наблюдая последние годы это мероприятие, невольно приходишь к неутешительным выводам: лучше не будет и второе: если уж пошел такой ....., доставай последний огурец.

      0
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      Рейтинг: +1003

      SLADE2019 4 часа назад

      Канчельскис прав. В этом уникальность, как назвал Бомбардир текущего сезона. Гогниев, ладно, согласен, что человек во многом случайный в роли главного тренера в РПЛ. Но Юран, в целом показал себя довольно вменяемым специалистом. Пусть поработает. Ведь НН для него повышение, на мой взгляд.

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      Рейтинг: +3489

      FRZZ 5 часов назад

      Можно подумать, что Канчельскис прямо умнее Юрана.

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