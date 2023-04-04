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  • «Невероятные дебилы»: Канчельскис раскритиковал российский футбол

«Невероятные дебилы»: Канчельскис раскритиковал российский футбол

4 апреля 2023, 12:14
10

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о частых отставках тренеров в этом сезоне РПЛ.

«Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли. Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка. А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь. Они для моей книги как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха.

У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.

Смена тренера в «Пари НН»? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет. Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать «мы сдаемся». Другого выбора не осталось», — сказал Канчельскис.

  • 9 из 16 команд РПЛ поменяли тренеров в этом сезоне.

Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (10)
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SLADE2019
1680600307
Канчельскис прав. В этом уникальность, как назвал Бомбардир текущего сезона. Гогниев, ладно, согласен, что человек во многом случайный в роли главного тренера в РПЛ. Но Юран, в целом показал себя довольно вменяемым специалистом. Пусть поработает. Ведь НН для него повышение, на мой взгляд.
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raritet
1680601962
До конца мысль не прояснена. Понятно, что и сам Канчельскис ничем не лучше условного Юрана. Но на его месте я бы пошел уже Вабанк. Речь фактически уже не о ФУТБОЛЕ , а о ЦИРКЕ. Именно так воспринимается сейчас это шоу. Наблюдая последние годы это мероприятие, невольно приходишь к неутешительным выводам: лучше не будет и второе: если уж пошел такой ....., доставай последний огурец.
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nik55
1680603883
Канчельскис-----если ты такой умный то почему сам не работаешь тренером----или ты сам тупой как бревно ?
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sv1969
1680604032
Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка. Дааа! Пить по ходу не завязывал! ИдиЁт, как сказал бы герой в исполнении незабвенного Папанова!
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Enter2006
1680605361
Ты там с залитыми глазами сидишь? Как это Юран не спас никого? В прошлом сезоне вытащил Химки из такого дна, что никто не верил что клуб останется в РПЛ. Это для тебя - не спас?? В этом сезоне Юран поднял Химки в середину турнирной таблицы, пока его не уволили из-за придуря Садыгова. Как уволили - Химки покатились сразу вниз. А ты то кого спас хоть раз? "Иногда лучше жевать, чем говорить".
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derrik2000
1680606987
"Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет." Немного биографии: "его литовский папа Антанас Канчельскис некогда служил на Украине, женился тут на местной гарной дивчине Жене. Да так и остался на украинской земле жить." Плюс ещё и "туманно наальбионился"... Гремучая смесь хохла, высокомерного островитянина и потомка "лесных братьев". Что, характерно, ЭТО не лечится, поскольку ЭТО - состояние души.
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paracetamol
1680609454
Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка... - Так потому и убрали, что маленький и глупый. Чего непонятно-то?
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neim
1680610968
... " 9 из 16 команд РПЛ поменяли тренеров в этом сезоне " ... Десятая на подходе (Динамо). Быстрее бы уж. Сил нету смотреть на этого бездаря.
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subbotaspartak
1680611478
Губошлёп.
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