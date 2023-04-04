Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами

Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами

4 апреля 2023, 12:20
2

Этот сезон – уникальный в плане тренерских перестановок в РПЛ. Уже был установлен рекорд по отставкам, и он обновляется чуть ли не каждый день.

Какие команды не меняли тренером в этом сезоне

Вот список:

А что в остальных командах?

«Ахмат»

Было два тренера, не считая временного. Первый – Андрей Талалаев. Второй – Сергей Ташуев. С ним команда идет на шестом месте в таблице.

«Краснодар»

У Александра Сторожука не получилось закрепиться в качестве главного тренера основной команды «Краснодара». В январе он уступил место Владимиру Ивичу.

«Сочи»

В ноябре в «Сочи» произошла замена: на место Вадима Гаранина пришел Курбан Бердыев.

«Урал»

В этом сезоне «Урал» стал первым клубом, который поменял тренера. Игорь Шалимов неуверенно начал сезон и уже в начале августа покинул свой пост. После него «Урал» вернул Виктора Гончаренко, тот сильно улучшил результаты.

«Локомотив»

Кажется, странный период «Локомотива» закончился после ухода Йозефа Циннбауэра После него недолго главным тренером «Локо» был Андрей Федоров – с 13 ноября новым главным стал Михаил Галактионов.

«Пари НН»

Уход Галактионова в «Локо» несколько нарушил идиллию в «Пари НН». Месяц и.о. был Антон Хазов, после – передал пост Артему Горлову. 4 апреля Сергей Юран сменил Горлова.

«Факел»

Еще одна команда с двумя тренерами за сезон. Начала его с Олегом Василенко, а сейчас идет с Дмитрием Пятибратовым.

«Химки»

«Химки» часто меняли тренеров в этом сезоне: начали его с Сергеем Юраном, потом был Николай Писарев, следом – Спаратк Гогниев. 3 апреля «Химки» убрали Гогниева и назначили нового тренера – Рината Билялетдинова. Тот сказал:

«Я не могу сказать [исполняющий он обязанности или постоянный тренер], не владею такой информацией, а кем буду – исполняющим или утвержденным – решают руководство и результаты».

«Торпедо»

Еще один любитель поменять тренеров. За неполный сезон клуб работал с:

  • Александром Бородюком;
  • Николаем Ковардаевым;
  • Андреем Талалаевым.

С недавних пор «Торпедо» работает с испанским тренером Пепом Клотетом.

Фото: официальный сайт «Ростова», официальный сайт «Сочи», официальный сайт «Химок»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Спартак ЦСКА Динамо Оренбург Крылья Советов Сочи Ахмат Урал Факел Нижний Новгород Локомотив Химки Торпедо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1680609119
А были ли то тренеры?
Ответить
diamondfan
1680719361
Химки всегда были дворовой командой и отстойной!
Ответить
Главные новости
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
1
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
4
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
4
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
3
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+