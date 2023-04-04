Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами

Этот сезон – уникальный в плане тренерских перестановок в РПЛ. Уже был установлен рекорд по отставкам, и он обновляется чуть ли не каждый день.

Какие команды не меняли тренером в этом сезоне

Вот список:

А что в остальных командах?

«Ахмат»

Было два тренера, не считая временного. Первый – Андрей Талалаев. Второй – Сергей Ташуев. С ним команда идет на шестом месте в таблице.

«Краснодар»

У Александра Сторожука не получилось закрепиться в качестве главного тренера основной команды «Краснодара». В январе он уступил место Владимиру Ивичу.

«Сочи»

В ноябре в «Сочи» произошла замена: на место Вадима Гаранина пришел Курбан Бердыев.

«Урал»

В этом сезоне «Урал» стал первым клубом, который поменял тренера. Игорь Шалимов неуверенно начал сезон и уже в начале августа покинул свой пост. После него «Урал» вернул Виктора Гончаренко, тот сильно улучшил результаты.

«Локомотив»

Кажется, странный период «Локомотива» закончился после ухода Йозефа Циннбауэра После него недолго главным тренером «Локо» был Андрей Федоров – с 13 ноября новым главным стал Михаил Галактионов.

«Пари НН»

Уход Галактионова в «Локо» несколько нарушил идиллию в «Пари НН». Месяц и.о. был Антон Хазов, после – передал пост Артему Горлову. 4 апреля Сергей Юран сменил Горлова.

«Факел»

Еще одна команда с двумя тренерами за сезон. Начала его с Олегом Василенко, а сейчас идет с Дмитрием Пятибратовым.

«Химки»

«Химки» часто меняли тренеров в этом сезоне: начали его с Сергеем Юраном, потом был Николай Писарев, следом – Спаратк Гогниев. 3 апреля «Химки» убрали Гогниева и назначили нового тренера – Рината Билялетдинова. Тот сказал:

«Я не могу сказать [исполняющий он обязанности или постоянный тренер], не владею такой информацией, а кем буду – исполняющим или утвержденным – решают руководство и результаты».

«Торпедо»

Еще один любитель поменять тренеров. За неполный сезон клуб работал с:

Александром Бородюком;

Николаем Ковардаевым;

Андреем Талалаевым.

С недавних пор «Торпедо» работает с испанским тренером Пепом Клотетом.

Фото: официальный сайт «Ростова», официальный сайт «Сочи», официальный сайт «Химок»