Федотов обвинил нескольких игроков ЦСКА в том, что они недоигрывают

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил реализацию в своей команде.
«Мы здесь как раз и говорим об этом. Голы забивают чаще всего нападающие. Конкуренция в клубе очень актуальна, тем более с пятью заменами. У нас есть один бомбардир, остальные, может быть, недоигрывают.
Футбол немного стал другим, линии атаки очень интенсивно учувствуют в прессинге, на них ложится колоссальная нагрузка. Начиная сезон, мы столкнулись с исходом целой группы игроков стартового состава — восемь человек. Это много, но мы добрали», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ.
- Отставание от топ-3 – 3 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»