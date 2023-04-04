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    Федотов обвинил нескольких игроков ЦСКА в том, что они недоигрывают

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил реализацию в своей команде.

    «Мы здесь как раз и говорим об этом. Голы забивают чаще всего нападающие. Конкуренция в клубе очень актуальна, тем более с пятью заменами. У нас есть один бомбардир, остальные, может быть, недоигрывают.

    Футбол немного стал другим, линии атаки очень интенсивно учувствуют в прессинге, на них ложится колоссальная нагрузка. Начиная сезон, мы столкнулись с исходом целой группы игроков стартового состава — восемь человек. Это много, но мы добрали», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

    • ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ.
    • Отставание от топ-3 – 3 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1827

      gor77 4 часа назад

      Бомбардир!(((((((
      Никогда не трактуйте слова из источника как вам хочется.(((( Тем более, что сами скопировали слова тренера, который только предположил "может быть...".
      Капец!(((((( Когда сами будете брать интервью, чего вы НИКОГДА не сделаете, тогда пишите, а не додумайте того, чего не было сказано.

      0
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      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 6 часов назад

      Карраскаль точно сдал

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