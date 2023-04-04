Федотов обвинил нескольких игроков ЦСКА в том, что они недоигрывают

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил реализацию в своей команде.

«Мы здесь как раз и говорим об этом. Голы забивают чаще всего нападающие. Конкуренция в клубе очень актуальна, тем более с пятью заменами. У нас есть один бомбардир, остальные, может быть, недоигрывают.

Футбол немного стал другим, линии атаки очень интенсивно учувствуют в прессинге, на них ложится колоссальная нагрузка. Начиная сезон, мы столкнулись с исходом целой группы игроков стартового состава — восемь человек. Это много, но мы добрали», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».