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    «Люди, что вы пишете?»: подруга Костомарова ужаснулась от комментариев про Романа

    Елена Волохова, подруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, высказалась о болезни фигуриста.

    «С Ромкой мы по молодости в компании фигуристов дружили, потом как-то все разошлись, я вышла замуж, пошли дети.

    Когда я только узнала о трагедии, хотела приехать к нему в Коммунарку, но друзья отговорили меня, сказали, в реанимацию к нему никого не пустят. Они меня успокоили, сказали, деньги у него есть, он в хорошем месте, под надежным присмотром.

    А я, конечно, волнуюсь, потому что знаю, как тяжело это пережить морально. И я на самом деле не вижу ужаса в ампутации. Главное, чтобы организм смог выжить и выстоять.

    Люди живут и с инсультом, и с инфарктом. Сепсис – вот что страшно. Сделают с этим врачи что-то, выдержит ли он сам? Но вот идет третий месяц, и я уже волнуюсь.

    Сепсис – очень серьезная вещь, врачи не могут его вытащить никак, привести в порядок кровь, чтобы не было осложнения от сепсиса.

    Пока работают мозг и внутренние органы, пока организм борется – он жив! И нельзя рассуждать так, – «что его кромсают». Читаю комментарии и ужасаюсь! Люди! Что вы пишете?

    Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил. Все остальное – это уже сила духа. У Ромки она есть, и у него много друзей. И мы всем миром будем помогать ему вставать на ноги, на протезы.

    Не проблема, что он пережил ампутации, проблема – выдержит ли Роман, сможет ли работать его организм так, чтобы он жил? Вот в чем вопрос», – заявила Волохова.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Московский комсомолец»

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    03.04.2023 20:30
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