«Я украинский Брэд Питт»: Зинченко сделал предложение жене в 4 часа ночи в одних трусах

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как сделал предложение своей супруге Владе Седан в 2020 году.

Украинец пришел в «Арсенал» летом из «Манчестер Сити».

В РПЛ Зинченко играл за «Уфу».

«То, как я сделал предложение, – это худшее предложение из всех. Это невозможно, это очень стыдно. Конечно, она сказала «да». Прежде всего потому, что я украинский Брэд Питт, и я был в семейных трусах – потрясающее тело.

Честно говоря, я всю свою жизнь буду сожалеть о своем предложении – худшем из всех, которые когда-либо были. Это невероятно.

У нас была домашняя игра против Португалии в квалификации Евро. Я собирался сделать предложение. Я знал, что Влада будет работать на этой игре. Я попросил ее босса позвать меня на интервью, и я хотел [сделать предложение во время интервью]. Эта идея идеальна – мы выиграли матч со счетом 2:1. Кольцо было у меня в сумке, и я хотел это сделать.

Но с детства я знал, что, прежде чем сделать предложение своей любимой жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей. Не по телефону, а лицом к лицу. Было трудно выкроить немного времени. Я собирался спросить тренера, могу ли я отлучиться по некоторым личным вопросам и вернуться через пять часов. Я не хотел делать предложение до того, как попросил разрешения.

Вместо этого я сделал это в 3 или 4 часа ночи в ее квартире, будучи в одних семейных трусах, почти голым. Я хотел бы дать совет всем, кто планирует сделать предложение: пожалуйста, не делайте этого так, как я. Тогда я сошел с ума. В то утро я немного погулял на улице, купил для нее много цветов.

Почему я сделал это в квартире, а не где-нибудь еще? Это не самое важное, но это важно для воспоминаний», – сказал Зинченко в интервью FootballersLives.