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  • «Я украинский Брэд Питт»: Зинченко сделал предложение жене в 4 часа ночи в одних трусах

«Я украинский Брэд Питт»: Зинченко сделал предложение жене в 4 часа ночи в одних трусах

3 апреля 2023, 17:17
9

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как сделал предложение своей супруге Владе Седан в 2020 году.

«То, как я сделал предложение, – это худшее предложение из всех. Это невозможно, это очень стыдно. Конечно, она сказала «да». Прежде всего потому, что я украинский Брэд Питт, и я был в семейных трусах – потрясающее тело.

Честно говоря, я всю свою жизнь буду сожалеть о своем предложении – худшем из всех, которые когда-либо были. Это невероятно.

У нас была домашняя игра против Португалии в квалификации Евро. Я собирался сделать предложение. Я знал, что Влада будет работать на этой игре. Я попросил ее босса позвать меня на интервью, и я хотел [сделать предложение во время интервью]. Эта идея идеальна – мы выиграли матч со счетом 2:1. Кольцо было у меня в сумке, и я хотел это сделать.

Но с детства я знал, что, прежде чем сделать предложение своей любимой жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей. Не по телефону, а лицом к лицу. Было трудно выкроить немного времени. Я собирался спросить тренера, могу ли я отлучиться по некоторым личным вопросам и вернуться через пять часов. Я не хотел делать предложение до того, как попросил разрешения.

Вместо этого я сделал это в 3 или 4 часа ночи в ее квартире, будучи в одних семейных трусах, почти голым. Я хотел бы дать совет всем, кто планирует сделать предложение: пожалуйста, не делайте этого так, как я. Тогда я сошел с ума. В то утро я немного погулял на улице, купил для нее много цветов.

Почему я сделал это в квартире, а не где-нибудь еще? Это не самое важное, но это важно для воспоминаний», – сказал Зинченко в интервью FootballersLives.

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Источник: Sprots.ru
Англия. Премьер-лига Арсенал Зинченко Александр
Комментарии (9)
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Figo777
1680532140
Lada Sedan, Baklajan...
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vavilon69
1680533878
мальчик- дэбил
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alefreddy
1680533890
Шушкевич в трусах
Ответить
Oldtrafford83
1680534209
Слёз видимо было очень много
Ответить
R_a_i_n
1680536106
Бред Баклажан и Лада Седан! Хорошая пара.
Ответить
russkiisergei
1680547335
знает мир одного чёрта. который тоже в 4 часа совершил в 41-м ошибку
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САНЁК17
1680547724
Но Брэд Питт не познакомил жену посторонним людям
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Fialet
1680548719
Девка конечно красивая. Украинки вообще мне кажется самые красивые.
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Maxi_7
1680552323
Не надо Саша... Бред умный, красивый мужик и талантливый актёр, ты же хоть игрок и неплохой, но что внешностью, что умом в жизни явно не блещешь.
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