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    «Я украинский Брэд Питт»: Зинченко сделал предложение жене в 4 часа ночи в одних трусах

    Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как сделал предложение своей супруге Владе Седан в 2020 году.

    «То, как я сделал предложение, – это худшее предложение из всех. Это невозможно, это очень стыдно. Конечно, она сказала «да». Прежде всего потому, что я украинский Брэд Питт, и я был в семейных трусах – потрясающее тело.

    Честно говоря, я всю свою жизнь буду сожалеть о своем предложении – худшем из всех, которые когда-либо были. Это невероятно.

    У нас была домашняя игра против Португалии в квалификации Евро. Я собирался сделать предложение. Я знал, что Влада будет работать на этой игре. Я попросил ее босса позвать меня на интервью, и я хотел [сделать предложение во время интервью]. Эта идея идеальна – мы выиграли матч со счетом 2:1. Кольцо было у меня в сумке, и я хотел это сделать.

    Но с детства я знал, что, прежде чем сделать предложение своей любимой жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей. Не по телефону, а лицом к лицу. Было трудно выкроить немного времени. Я собирался спросить тренера, могу ли я отлучиться по некоторым личным вопросам и вернуться через пять часов. Я не хотел делать предложение до того, как попросил разрешения.

    Вместо этого я сделал это в 3 или 4 часа ночи в ее квартире, будучи в одних семейных трусах, почти голым. Я хотел бы дать совет всем, кто планирует сделать предложение: пожалуйста, не делайте этого так, как я. Тогда я сошел с ума. В то утро я немного погулял на улице, купил для нее много цветов.

    Почему я сделал это в квартире, а не где-нибудь еще? Это не самое важное, но это важно для воспоминаний», – сказал Зинченко в интервью FootballersLives.

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    Источник: Sprots.ru

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    03.04.2023 17:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2370

      Maxi_7 18 часов назад

      Не надо Саша... Бред умный, красивый мужик и талантливый актёр, ты же хоть игрок и неплохой, но что внешностью, что умом в жизни явно не блещешь.

      1
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 19 часов назад

      Девка конечно красивая. Украинки вообще мне кажется самые красивые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1360

      САНЁК17 19 часов назад

      Но Брэд Питт не познакомил жену посторонним людям

      0
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      Рейтинг: +167

      russkiisergei 19 часов назад

      знает мир одного чёрта. который тоже в 4 часа совершил в 41-м ошибку

      0
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 20 часов назад

      Какие добрые люди собираются здесь, как же вашим родителям повезло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12959

      R_a_i_n 22 часа назад

      Бред Баклажан и Лада Седан! Хорошая пара.

      1
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner 22 часа назад

      Не от большого ума. А то, что еще и хвастает этим, совсем Зинченко неадекватом предстает. Но уж что выросло, то выросло...(

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      Рейтинг: +4495

      Oldtrafford83 23 часа назад

      Слёз видимо было очень много

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      Рейтинг: +2351

      alefreddy 23 часа назад

      Шушкевич в трусах

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      Рейтинг: +364

      vavilon69 23 часа назад

      мальчик- дэбил

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