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  • Депутат Роднина: «На трезвую голову РПЛ смотреть невозможно, поэтому фанаты так хотят пиво на стадионах»

Депутат Роднина: «На трезвую голову РПЛ смотреть невозможно, поэтому фанаты так хотят пиво на стадионах»

2 апреля 2023, 16:50
14

Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ, прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы.

«Мне кажется, пиво обсуждают больше, чем саму игру. Не знаю, почему такая тяга к этому напитку.

На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, видимо, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах», – сказала Роднина.

  • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.
  • Роднина – олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения»: депутат Роднина – о пиве на стадионах

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Viper for CSKA
1680443867
С одной стороны, это не так уж и далеко от правды. С другой стороны, каким боком футбол касается этой специалистки по бальным танцам на льду и, по совместительству, одной из 450 главных лодырей, проживающих на территории России?
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eugen-han
1680444697
Кстати пиво обсуждалось параллельно, если не наравне с внедрением fan-ID с формулировками, что одно другое не исключает и даже в целях безопасности - это об'яснимо; но никто уже не помнит, что было первично, а что вторично. Одно приняли, а другое как бы уже и не надо, но это подло и не совсем честно. Если ранее свои заявления и заверения не подтверждаете, то и fan-ID стало быть внедрять нет смысла из-за отсутствия такой необходимости. Будьте последовательны в конце то концов!
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Бан
1680445944
У Родниной не хватает даже мозгов понять, что такими высказываниями, она опускает себя все ниже и ниже. Скоро все забудет кем она была в спорте, но будет ее помнить, как одного из самых глупых депутатов.
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R_a_i_n
1680446649
На госдуму и депутата Роднина смотреть невозможно даже на трезвую голову
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MaxRnD
1680446733
Затянувшийся хронический климакс
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cska1948
1680450339
Судя по комментам, троллинг любителей пива Ирине Родниной удался.
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cska1948
1680450499
Бомбардир, Ирина Роднина не просто олимпийская чемпионка, а ТРЁХКРАТНАЯ олимпийская чемпионка! А это БОЛЬШУЩАЯ разница!
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nik55
1680450533
может ты опять в сша свалишь-----просто интересно как ты в депутаты попала
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Боров мясной
1680460323
это Дзюба в юбке, хорошие мышцы забрали все питательные вещества, на мозг не хватило.
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neveldomha
1680506913
А я вот фигурное катание даже с водкой смотреть не могу. Засыпаю быстрее чем напиваюсь. Не спорт, а леденящая душу тоска.
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