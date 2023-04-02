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    Депутат Роднина: «На трезвую голову РПЛ смотреть невозможно, поэтому фанаты так хотят пиво на стадионах»

    Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ, прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы.

    «Мне кажется, пиво обсуждают больше, чем саму игру. Не знаю, почему такая тяга к этому напитку.

    На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, видимо, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах», – сказала Роднина.

    • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.
    • Роднина – олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

    «Собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения»: депутат Роднина – о пиве на стадионах

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.04.2023 16:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4968

      neveldomha 3 апреля, 10:28

      А я вот фигурное катание даже с водкой смотреть не могу. Засыпаю быстрее чем напиваюсь. Не спорт, а леденящая душу тоска.

      0
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      Рейтинг: +246

      Боров мясной 2 апреля, 21:32

      это Дзюба в юбке, хорошие мышцы забрали все питательные вещества, на мозг не хватило.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8152

      nik55 2 апреля, 18:48

      может ты опять в сша свалишь-----просто интересно как ты в депутаты попала

      2
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      Рейтинг: +275

      cska1948 2 апреля, 18:48

      Бомбардир, Ирина Роднина не просто олимпийская чемпионка, а ТРЁХКРАТНАЯ олимпийская чемпионка! А это БОЛЬШУЩАЯ разница!

      2
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      Рейтинг: +275

      cska1948 2 апреля, 18:45

      Судя по комментам, троллинг любителей пива Ирине Родниной удался.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14072

      Алексей З 2 апреля, 17:53

      Все прекрасно знают позицию Родниной , но постоянно спрашивают только её, для чего ?
      Да чтобы посмотрело народу побольше , да срач устроить погромче.
      Коллеги , вас разводят.

      0
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      Рейтинг: +270

      aleksandr1969 2 апреля, 17:49

      Не знаю как другие, а я бы пивка , особенно летом, с удовольствием в перерыве хлопнул бы))) В конце коцов не водку же предлагают продовать.

      0
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      Рейтинг: +55314

      MaxRnD 2 апреля, 17:45

      Затянувшийся хронический климакс

      3
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      Рейтинг: +3885

      lordmrv > MaxRnD 2 апреля, 18:22

      Ту похоже у нее и триппер головного мозга

      1
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      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n 2 апреля, 17:44

      На госдуму и депутата Роднина смотреть невозможно даже на трезвую голову

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      BRAZILES 2 апреля, 17:35

      вся европа смотрит под пиво

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