Депутат Роднина: «На трезвую голову РПЛ смотреть невозможно, поэтому фанаты так хотят пиво на стадионах»

Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ, прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы.
«Мне кажется, пиво обсуждают больше, чем саму игру. Не знаю, почему такая тяга к этому напитку.
На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, видимо, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах», – сказала Роднина.
- Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
- Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.
- Роднина – олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
«Собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения»: депутат Роднина – о пиве на стадионах
Источник: «РБ Спорт»