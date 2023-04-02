Футболист «Фиорентины» симулировал травму, чтобы партнер-мусульманин поел во время игры. Соперники были недовольны

У мусульман сейчас время священного месяца Рамадана. В течение суток есть строго ограниченное время для приема пищи и воды, и накануне это проявилось в матче 28-го тура Серии А между «Интером» и «Фиорентиной» (0:1).

Как полагают болельщики, в компенсированное время второго тайма игрок «Фиорентины» Лука Раньери симулировал травму, упав на газон. Цель – чтобы партнер-мусульманин Софиан Амрабат успел перекусить и выпить воды.

Действительно: во время, пока Раньери был на газоне, камера успела показать, как Амрабат на бровке есть банан и пьет воду. А игроки «Интера» со скамейки высказывали недовольство в адрес Раньери.

Коллаж: твиттер SPORTbible.

Но есть и те фанаты, которые не стали драматизировать и связывать два эпизода в одно целое. Этот лагерь считает, что у Раньери либо действительно свело ноги, либо он просто решил потянуть время (его команда вела в счете).