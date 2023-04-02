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    Футболист «Фиорентины» симулировал травму, чтобы партнер-мусульманин поел во время игры. Соперники были недовольны

    У мусульман сейчас время священного месяца Рамадана. В течение суток есть строго ограниченное время для приема пищи и воды, и накануне это проявилось в матче 28-го тура Серии А между «Интером» и «Фиорентиной» (0:1).

    Как полагают болельщики, в компенсированное время второго тайма игрок «Фиорентины» Лука Раньери симулировал травму, упав на газон. Цель – чтобы партнер-мусульманин Софиан Амрабат успел перекусить и выпить воды.

    Действительно: во время, пока Раньери был на газоне, камера успела показать, как Амрабат на бровке есть банан и пьет воду. А игроки «Интера» со скамейки высказывали недовольство в адрес Раньери.

    Коллаж: твиттер SPORTbible.

    Но есть и те фанаты, которые не стали драматизировать и связывать два эпизода в одно целое. Этот лагерь считает, что у Раньери либо действительно свело ноги, либо он просто решил потянуть время (его команда вела в счете).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 14:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 18:44

      красавчик

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      Рейтинг: +448

      eugen-han 2 апреля, 16:08

      Такую моду в серии А завёл Мауринио, который кидал бананы своим нег.рам из команды. При чём тут Рамадан, не понятно.

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