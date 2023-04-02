Поттер – после поражения от «Астон Виллы»: «Если смотреть на статистику, увидим много хорошего»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после поражения от «Астон Виллы» в 29-м туре АПЛ (0:2).

«Нужно прибавлять.

Мы отдали все силы, игроки брали на себя ответственность, били, атаковали. Голы принесли нам разочарование.

Если посмотрим на всю статистику, кроме голов, то увидим много хорошего. Мы оставляли свободные зоны в защите.

Я должен взять ответственность на себя. Мы должны быть единой командой. Побеждаем и проигрываем вместе. Мы исправимся и подготовимся к следующему матчу», – сказал Поттер.