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  • Поттер – после поражения от «Астон Виллы»: «Если смотреть на статистику, увидим много хорошего»

Поттер – после поражения от «Астон Виллы»: «Если смотреть на статистику, увидим много хорошего»

2 апреля 2023, 10:29
7

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после поражения от «Астон Виллы» в 29-м туре АПЛ (0:2).

«Нужно прибавлять.

Мы отдали все силы, игроки брали на себя ответственность, били, атаковали. Голы принесли нам разочарование.

Если посмотрим на всю статистику, кроме голов, то увидим много хорошего. Мы оставляли свободные зоны в защите.

Я должен взять ответственность на себя. Мы должны быть единой командой. Побеждаем и проигрываем вместе. Мы исправимся и подготовимся к следующему матчу», – сказал Поттер.

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Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Челси Поттер Грэм
Комментарии (7)
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Таврида
1680424727
Словесный понос от тренера-неудачника. В общем, мы видим как топ-клуб превращается в середняка АПЛ, несмотря на огромные вливания бабла. Мудрику персональный привет, бггг
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Maxi_7
1680424954
А если посмотреть на таблицу, то увидим полный п?:№ц.
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Таврида
1680425449
Словесный понос от тренера-неудачника. Тухель финал ЛЧ по статистике слил, однако выиграл (парадокс? не, тренерская мысль). В общем, мы видим как топ-клуб превращается в середняка АПЛ, несмотря на огромные вливания бабла. Мудрику персональный привет, бггг
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egor tikhonov
1680427052
по ходу сказал боссам , что лигу чемпионов возьмёт. и жопу на кон поставил..)
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Xiko
1680427497
Неважно какая статистика, главное, что победа есть. Толку от этих ударов в створ ворот, владением и тд, если голов нет. Кто победил, тот и был эффективнее. Больно смотреть на любимый клуб...но не стану поливать грязью. Уверен, Челси пройдет эту перестройку, пускай даже если это займет много время.
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talgatnurzhanov2006
1680455560
Ой да неустойку хочет получить,если сам подаст на увольнение то этих денег ему не видать. Безсовестный.
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