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    Поттер – после поражения от «Астон Виллы»: «Если смотреть на статистику, увидим много хорошего»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после поражения от «Астон Виллы» в 29-м туре АПЛ (0:2).

    «Нужно прибавлять.

    Мы отдали все силы, игроки брали на себя ответственность, били, атаковали. Голы принесли нам разочарование.

    Если посмотрим на всю статистику, кроме голов, то увидим много хорошего. Мы оставляли свободные зоны в защите.

    Я должен взять ответственность на себя. Мы должны быть единой командой. Побеждаем и проигрываем вместе. Мы исправимся и подготовимся к следующему матчу», – сказал Поттер.

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    Источник: ВВС

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    02.04.2023 10:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +894

      talgatnurzhanov2006 2 апреля, 20:12

      Ой да неустойку хочет получить,если сам подаст на увольнение то этих денег ему не видать. Безсовестный.

      0
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      Рейтинг: +629

      Xiko 2 апреля, 12:24

      Неважно какая статистика, главное, что победа есть. Толку от этих ударов в створ ворот, владением и тд, если голов нет. Кто победил, тот и был эффективнее. Больно смотреть на любимый клуб...но не стану поливать грязью. Уверен, Челси пройдет эту перестройку, пускай даже если это займет много время.

      1
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      Рейтинг: +727

      egor tikhonov 2 апреля, 12:17

      по ходу сказал боссам , что лигу чемпионов возьмёт. и жопу на кон поставил..)

      0
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      Рейтинг: +1034

      Таврида 2 апреля, 11:50

      Словесный понос от тренера-неудачника. Тухель финал ЛЧ по статистике слил, однако выиграл (парадокс? не, тренерская мысль). В общем, мы видим как топ-клуб превращается в середняка АПЛ, несмотря на огромные вливания бабла. Мудрику персональный привет, бггг

      1
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      Рейтинг: +2370

      Maxi_7 2 апреля, 11:42

      А если посмотреть на таблицу, то увидим полный п?:№ц.

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      Рейтинг: +1034

      Таврида > Maxi_7 2 апреля, 11:52

      Ну да, в таблице статистика все как раз наглядно и показывает, бггг

      1
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      Рейтинг: +1034

      Таврида 2 апреля, 11:38

      Словесный понос от тренера-неудачника. В общем, мы видим как топ-клуб превращается в середняка АПЛ, несмотря на огромные вливания бабла. Мудрику персональный привет, бггг

      2
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