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    Пике рассказал о штрафе в 12 тысяч от Гвардиолы

    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что порой легкомысленно относился к своему здоровью.

    «В канун Нового года я обычно был в Пучсерде. Там я всегда носил одежду с коротким рукавом, несмотря на холод. Из-за этого у меня ежегодно 2 января был тонзиллит (болезнь горла – прим. «Бомбардира»). Однажды он не взял меня на матч на Тенерифе из-за болезни.

    Еще оштрафовал на 12 тысяч евро и заставил организовать ужин на всю команду», – сказал Пике.

    • У Пике 616 матчей за «Барсу», 53 гола, 15 ассистов.
    • Игрок завершил карьеру в прошлом году.
    • Гвардиола сейчас в «Манчестер Сити».

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    Источник: AS

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    02.04.2023 08:38
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