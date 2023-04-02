Пике рассказал о штрафе в 12 тысяч от Гвардиолы

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что порой легкомысленно относился к своему здоровью.

«В канун Нового года я обычно был в Пучсерде. Там я всегда носил одежду с коротким рукавом, несмотря на холод. Из-за этого у меня ежегодно 2 января был тонзиллит (болезнь горла – прим. «Бомбардира»). Однажды он не взял меня на матч на Тенерифе из-за болезни.

Еще оштрафовал на 12 тысяч евро и заставил организовать ужин на всю команду», – сказал Пике.