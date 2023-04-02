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  • Аршавин объяснил, почему российские игроки не стремятся в Европу

Аршавин объяснил, почему российские игроки не стремятся в Европу

2 апреля 2023, 01:01
5

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин порассуждал на тему востребованности российских игроков в Европе.

«Практически все российские футболисты говорили, что они вот в Европу хотят. Но, мне кажется, за этим ничего не стоит. Потому что уровень большинства не соответствует их амбициям.

Понятно, что они не поедут в какой-нибудь заштатный клуб Чехии. Все хотят играть в топ-5 и хотят хотя бы в Лиге Европы бороться. А игроков такого уровня у нас, на мой взгляд, мало. Плюс они, скорее всего, не интересны этим клубам.

А если идти в команды более низкого уровня, то там просто уровень зарплат не будет соответствовать их ожиданиям. Просто все лучшие российские игроки здесь будут получать больше денег, чем заграницей. И будет лимит или нет, это всегда будет так», – сказал Аршавин.

  • В топ-5 лиг Европы выступают 2 россиянина: Алексей Миранчук («Торино») и Александр Головин («Монако»).
  • У Аршавина 105 матчей в АПЛ и 23 гола.
  • Сейчас он занимает административную должность в «Зените».

Источник: ютуб «Мяч Production»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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Garrincha58
1680414207
поэтому пора уже боссам задуматься а стоит ли им платить такие огромные оклады тем более сейчас когда они вообще нигде не играют кроме своего ЧР
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ScarlettOgusania
1680419814
странная философия - в гей-ропе наши футболисты никому не нужны, но им в клубах продолжают платить несоответствующие их классу зарплаты) может уже стоит устранить этот косяк, заложенный в ещё "десятых" годах XXI века?
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СССР 1985
1680420110
Все верно сказал, Андрей Сергеевич.
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nemolod
1680420697
И кто ж поедет с больших денег на маленькие?
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