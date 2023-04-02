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    Аршавин объяснил, почему российские игроки не стремятся в Европу

    Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин порассуждал на тему востребованности российских игроков в Европе.

    «Практически все российские футболисты говорили, что они вот в Европу хотят. Но, мне кажется, за этим ничего не стоит. Потому что уровень большинства не соответствует их амбициям.

    Понятно, что они не поедут в какой-нибудь заштатный клуб Чехии. Все хотят играть в топ-5 и хотят хотя бы в Лиге Европы бороться. А игроков такого уровня у нас, на мой взгляд, мало. Плюс они, скорее всего, не интересны этим клубам.

    А если идти в команды более низкого уровня, то там просто уровень зарплат не будет соответствовать их ожиданиям. Просто все лучшие российские игроки здесь будут получать больше денег, чем заграницей. И будет лимит или нет, это всегда будет так», – сказал Аршавин.

    • В топ-5 лиг Европы выступают 2 россиянина: Алексей Миранчук («Торино») и Александр Головин («Монако»).
    • У Аршавина 105 матчей в АПЛ и 23 гола.
    • Сейчас он занимает административную должность в «Зените».

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    Источник: ютуб «Мяч Production»

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    02.04.2023 01:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +798

      borusse 2 апреля, 11:07

      капитан очевидность )))

      0
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      Рейтинг: +14071

      Алексей З 2 апреля, 11:05

      Все это прекрасно понимают, толк какой ?
      Меньше выделять денег на футбол ?
      Дайте клубам зарабатывать , отменяйте фан иди , разрешить пиви постепенно ррееращайте госфинансирование. Профессиональный футбол может изменить обстановку. На это нужна ВОЛЯ.
      Очень многие неплохо " осваивают " при нынешней системе и не хотят перемен.

      2
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      ...
      Рейтинг: +472

      Vratarь > Алексей З 2 апреля, 12:07

      Можно поподробней про "Дайте клубам зарабатывать". Кто и за что, кроме государства и нефтегаза (тоже государство только в профиль), даст футболу что-то??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2884

      nemolod 2 апреля, 10:31

      И кто ж поедет с больших денег на маленькие?

      0
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      Рейтинг: +207

      СССР 1985 2 апреля, 10:21

      Все верно сказал, Андрей Сергеевич.

      1
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      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania 2 апреля, 10:16

      странная философия - в гей-ропе наши футболисты никому не нужны, но им в клубах продолжают платить несоответствующие их классу зарплаты) может уже стоит устранить этот косяк, заложенный в ещё "десятых" годах XXI века?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 2 апреля, 08:43

      поэтому пора уже боссам задуматься а стоит ли им платить такие огромные оклады тем более сейчас когда они вообще нигде не играют кроме своего ЧР

      2
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      Рейтинг: +727

      egor tikhonov > Garrincha58 2 апреля, 08:48

      так, тогда навары боссов и боссиков уменьшаться..))

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      Рейтинг: +14071

      Алексей З > egor tikhonov 2 апреля, 11:29

      100 %

      0
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 2 апреля, 05:45

      Андрей, ты все правильно сказал, наши игроки не любят работать так, как работают в гейропейских клубах, да кто поедет с 3 милионов на 1, вот они все это понимают, ну а их агенты спецом пускают " УТКУ" что ими кто то там интересуется, а о них даже там не слышали, да что наши, смазные из помойки и те поняли, что такие деньги как платит ПРОМКВАС, им не заработать в гейропе, а помойке это и надо, вот вам паспортишки и вы россияне и медальки вам купим и звездочки только будте в помойке

      3
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      Рейтинг: +3855

      fakeid > Suvorov51 2 апреля, 10:50

      промквас

      0
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      Рейтинг: +2299

      Бриг > fakeid 2 апреля, 12:20

      На его бред не надо реагировать, а то припадок будет

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