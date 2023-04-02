Аршавин объяснил, почему российские игроки не стремятся в Европу

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин порассуждал на тему востребованности российских игроков в Европе.

«Практически все российские футболисты говорили, что они вот в Европу хотят. Но, мне кажется, за этим ничего не стоит. Потому что уровень большинства не соответствует их амбициям.

Понятно, что они не поедут в какой-нибудь заштатный клуб Чехии. Все хотят играть в топ-5 и хотят хотя бы в Лиге Европы бороться. А игроков такого уровня у нас, на мой взгляд, мало. Плюс они, скорее всего, не интересны этим клубам.

А если идти в команды более низкого уровня, то там просто уровень зарплат не будет соответствовать их ожиданиям. Просто все лучшие российские игроки здесь будут получать больше денег, чем заграницей. И будет лимит или нет, это всегда будет так», – сказал Аршавин.