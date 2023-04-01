Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Галактионов: «Наша задача – возвращать «Локомотив» на вершины»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0).

    — Что вы почувствовали, когда вновь оказались в Нижнем Новгороде, на этой арене?

    — Было очень приятно, что вчера в отеле нас очень тепло встретили местные болельщики. Сфотографировались, задали определeнные вопросы, вручили подарки. Все отмечают, что наш период работы в «Нижнем Новгороде» был со знаком плюс. Частичка души здесь, конечно, осталась. Сегодня жизнь и спорт таковы, что надо двигаться дальше. Сегодня футбольный клуб «Локомотив» двигается дальше, добивается результата. Наша задача — идти только вперeд, от игры к игре, и возвращать «Локомотив» на вершины.

    • Галактионов до «Локо» тренировал «Пари НН».
    • При нем москвичи вышли из зоны переходных матчей РПЛ.
    • «Локомотив» – 3-кратный чемпион России.

    Новости по теме
    В «Локомотиве» определились с будущим Камано 6
    Семин хотел пригласить Дзюбу в «Локомотив»: он рассказал, почему переход сорвался
    Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами 1
    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2023 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 апреля, 00:56

      Чё бы ты без Дзюбы и низкожопого делал? А Дзюба до лета подписан!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 