Галактионов: «Наша задача – возвращать «Локомотив» на вершины»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0).

— Что вы почувствовали, когда вновь оказались в Нижнем Новгороде, на этой арене?

— Было очень приятно, что вчера в отеле нас очень тепло встретили местные болельщики. Сфотографировались, задали определeнные вопросы, вручили подарки. Все отмечают, что наш период работы в «Нижнем Новгороде» был со знаком плюс. Частичка души здесь, конечно, осталась. Сегодня жизнь и спорт таковы, что надо двигаться дальше. Сегодня футбольный клуб «Локомотив» двигается дальше, добивается результата. Наша задача — идти только вперeд, от игры к игре, и возвращать «Локомотив» на вершины.