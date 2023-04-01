Галактионов: «Наша задача – возвращать «Локомотив» на вершины»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0).
— Что вы почувствовали, когда вновь оказались в Нижнем Новгороде, на этой арене?
— Было очень приятно, что вчера в отеле нас очень тепло встретили местные болельщики. Сфотографировались, задали определeнные вопросы, вручили подарки. Все отмечают, что наш период работы в «Нижнем Новгороде» был со знаком плюс. Частичка души здесь, конечно, осталась. Сегодня жизнь и спорт таковы, что надо двигаться дальше. Сегодня футбольный клуб «Локомотив» двигается дальше, добивается результата. Наша задача — идти только вперeд, от игры к игре, и возвращать «Локомотив» на вершины.
- Галактионов до «Локо» тренировал «Пари НН».
- При нем москвичи вышли из зоны переходных матчей РПЛ.
- «Локомотив» – 3-кратный чемпион России.
Источник: официальный сайт «Локомотива»