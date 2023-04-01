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    Радимов считает, что судья мешал «Спартаку» в матче с «Ахматом»

    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов недоволен работой арбитра матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

    «Судья мешает «Спартаку» развивать атаки! Неочевидное наблюдение, которое бросилось в глаза.

    Главный арбитр постоянно оказывается в тех зонах, в которые открываются игроки красно-белых под развитие атаки, особенно когда речь про позиционное нападение. Такое присутствие там вредит, мешает и раздражает игроков. Еще по игровой карьере помню, как бесился в таких случаях и просил арбитра отойти!» – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    01.04.2023 20:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 1 апреля, 21:19

      Плохому танцору яйца мешают! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +33933

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 2 апреля, 10:23

      Я так понимаю - ты шикарно танцуешь !)

      0
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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 1 апреля, 21:04

      Чушь какая. С пьяных глаз только такое могло показаться.

      1
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka 1 апреля, 21:00

      промквасец - бедолага, бегает по веткам пукает . То там , то сям . Смешно ей богу !))

      1
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 1 апреля, 20:55

      Кстати тоже заметил..но забыл) Адеквтно)

      2
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 1 апреля, 20:54

      Да не, он ( Буланов) больше о себе напомнил, что когда то он(Буланов) играл, за помойку и очень не любил когда мешали судьи, а теперь они не мешают, они свистуны ПРОМКВАСОВСКИЕ

      0
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      Рейтинг: +772

      эд100 1 апреля, 20:53

      ! , но не Спартаку, а игре. Достало обсуждать судейские ошибки. Спартак не достоин чемпионства в этом году, но если судьи часть игры, то они сделали свою работу. Поздравляю Зенит, Ростову удачи на финише. Спартаку реабилитироваться в кубке.

      2
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      Рейтинг: +587

      Baggio1986 1 апреля, 20:40

      Хоть что-то умное сказал

      6
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      Рейтинг: +33933

      VVM1964 > Baggio1986 1 апреля, 20:43

      И на старуху бывает проруха )))

      4
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > VVM1964 1 апреля, 20:58

      А на тебя не бывает )))

      1
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      Рейтинг: +33933

      VVM1964 > Barmaleushka 1 апреля, 21:09

      Очень рад такой твоей оценке - это лучшая похвала, значит мне до твоего уровня далеко, а падать до него не хотелось бы )))

      1
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > VVM1964 1 апреля, 21:10

      С уровня промкваса падать уже некуда . Так что не боись - не упадёшь .

      1
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      Рейтинг: +33933

      VVM1964 > Barmaleushka 1 апреля, 21:14

      Шел бы ты к своим - кастрюльке и полковжопековырялке, там тебе комфортнее и понятнее общаться будет.

      1
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > VVM1964 1 апреля, 21:18

      Не надо истерить . промквас за всю вашу шоблу старается . Лучше сходи его остуди , а то он задымится сейчас .

      1
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      Рейтинг: +772

      эд100 > Barmaleushka 1 апреля, 21:23

      ты просто смешон и ничтожен...

      2
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