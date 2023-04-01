Радимов считает, что судья мешал «Спартаку» в матче с «Ахматом»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов недоволен работой арбитра матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

«Судья мешает «Спартаку» развивать атаки! Неочевидное наблюдение, которое бросилось в глаза.

Главный арбитр постоянно оказывается в тех зонах, в которые открываются игроки красно-белых под развитие атаки, особенно когда речь про позиционное нападение. Такое присутствие там вредит, мешает и раздражает игроков. Еще по игровой карьере помню, как бесился в таких случаях и просил арбитра отойти!» – написал Радимов.