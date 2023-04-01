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  • Радимов считает, что судья мешал «Спартаку» в матче с «Ахматом»

Радимов считает, что судья мешал «Спартаку» в матче с «Ахматом»

1 апреля 2023, 20:11
8

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов недоволен работой арбитра матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

«Судья мешает «Спартаку» развивать атаки! Неочевидное наблюдение, которое бросилось в глаза.

Главный арбитр постоянно оказывается в тех зонах, в которые открываются игроки красно-белых под развитие атаки, особенно когда речь про позиционное нападение. Такое присутствие там вредит, мешает и раздражает игроков. Еще по игровой карьере помню, как бесился в таких случаях и просил арбитра отойти!» – написал Радимов.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Радимов Владислав
Комментарии (8)
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Baggio1986
1680370825
Хоть что-то умное сказал
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эд100
1680371613
! , но не Спартаку, а игре. Достало обсуждать судейские ошибки. Спартак не достоин чемпионства в этом году, но если судьи часть игры, то они сделали свою работу. Поздравляю Зенит, Ростову удачи на финише. Спартаку реабилитироваться в кубке.
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Sky Spartak
1680371747
Кстати тоже заметил..но забыл) Адеквтно)
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Вомбат
1680372279
Чушь какая. С пьяных глаз только такое могло показаться.
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