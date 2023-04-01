УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях в обмен на отказ от проекта Суперлиги

УЕФА хочет наладить отношения с «Ювентусом».
В организации готовы к диалогу с туринским клубом после ухода с поста президента Андреа Аньелли.
УЕФА даже обещает помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях, но при одном условии.
Итальянцы в качестве ответного шага должны отказаться от поддержки проекта Суперлиги.
- С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала.
- Команду могут лишить еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами.
- Помимо «Юве», от проекта Суперлиги до сих пор не отказались «Реал» и «Барселона».
Источник: Calciomercato