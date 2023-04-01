УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях в обмен на отказ от проекта Суперлиги

УЕФА хочет наладить отношения с «Ювентусом».

В организации готовы к диалогу с туринским клубом после ухода с поста президента Андреа Аньелли.

УЕФА даже обещает помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях, но при одном условии.

Итальянцы в качестве ответного шага должны отказаться от поддержки проекта Суперлиги.