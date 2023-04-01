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    УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях в обмен на отказ от проекта Суперлиги

    УЕФА хочет наладить отношения с «Ювентусом».

    В организации готовы к диалогу с туринским клубом после ухода с поста президента Андреа Аньелли.

    УЕФА даже обещает помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях, но при одном условии.

    Итальянцы в качестве ответного шага должны отказаться от поддержки проекта Суперлиги.

    • С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала.
    • Команду могут лишить еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами.
    • Помимо «Юве», от проекта Суперлиги до сих пор не отказались «Реал» и «Барселона».

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    Источник: Calciomercato

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    01.04.2023 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +463

      Great Tartaria 1 апреля, 22:42

      как же они боятся Суперлигу...... душат со всех сторон Юве.....

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      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 1 апреля, 16:55

      это уже похоже на шантаж

      3
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      Рейтинг: +132

      Not angry fan > Garrincha58 1 апреля, 18:11

      Да тут сразу видно было, откуда ноги растут. И к чему всё сводится. Так по одному и будут давить, либо другие, увидев на примере Юве, чем это может закончится, сами откажутся от Суперлиги.

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